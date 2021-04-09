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Samet Aybaba: “Maç seçme lüksümüz yok” Adana Demirspor’da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Samet Aybaba: “Maç seçme lüksümüz yok” Adana Demirspor’da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Her maç zor, her maç final. Bizim artık şu, bu maç diye seçme lüksümüz yok. Hangi takım, hangi şehir, nasıl olursa olsun bizim hedefimiz 3 puan” dedi.
52 puanla ligin 4.sırada yer alan mavilacivertli ekip ligin 29.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanda gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, haftada 3 maç oynayacakları bir periyoda girdiklerini söyledi. Fikstürde kendilerine adil davranılmadığını söyleyen Aybaba, "Önümüzdeki hafta haftada 3 maç oynama programı başlıyor. Bizim futboldan beklentilerimiz var. Her şey adaletli olsun istiyoruz. Kimseye haksızlık yapılmasın. Herkes 678 gün diye dinlenmesin. Maç sırası deplasmana göre ayarlansın. Bana yapılsa bende istemem. Benim 9 gün rakibimin 7 gün dinlenmesine karşı çıkarım. Herkese adil olsun. Burada bize büyük bir haksızlık yapılıyor. Fikstürü incelediğinizde en zor fikstür ve süre bizde. Bunu organize eden arkadaşlara buradan sesleniyorum biraz dikkat etsinler. Bütün şehirlerin kaderi bu. Hiç kimseye haksızlık yapılmasın" diye konuştu

“Futbolcuların coşku ve istekleri arttı”
Hedeflerinin her maç 3 puan olduğunu söyleyen Aybaba, "Artık finaldeyiz. Bahanemiz yok. Hangi takım, hangi şehir, nasıl olursa olsun bizim hedefimiz 3 puan. Onun üzerine odaklanıp çalışıyoruz. Futbolcular iyi durumdalar. Coşkuları, istekleri arttı. Bize destek verenlerin coşku ve istekleri arttı. Öyle olunca da yukarı doğru giden ve hedefine adım adım ilerleyen bir takım haline geldik" ifadelerini kullandı.

“Bu profesyonel bir iş”
Takımdan hafta içi ayrılan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel için de konuşan Samet Aybaba, "Bu profesyonel bir iş biliyorsunuz. Her 2 tarafta da olmayan bir şey olunca bu iş böyle çözülüyor biliyorsunuz. Her 2 arkadaşta bize geldi, oynadı ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Şuan aramızda değiller" dedi.

“Bizim maç seçme lüksümüz yok”
Akhisar Belediyespor maçını da değerlendiren Aybaba, daha sonra şunları kaydetti:
"Zor maçımız, ben hep söylüyorum. Her maç zor, her maç final. Bizim artık şu, bu maç diye seçme lüksümüz yok. Hangi maç olursa olsun, hedefe giden bir maç. O nedenle bizim ilk hedef ve organize ettiğimiz maç Akhisar Belediyespor maçı."

Muhammed Şengezer: "Yüzde yüz hazırım"
Yaşadığı sakatlık sonucu takımdan ayrı kalan kaleci Muhammed Şengezer ise tekrar takımla antrenmanlara başladı. Yüzde yüz hazır olduğunu belirten Şengezer, "Çok şükür geri döndüm. Bu haftada Akhisar Belediyespor maçı var. İnşallah geçen haftaki galibiyetle birlikte hem Adana halkına hem de kulübümüze bir şeyler katarız. İnşallah yolun sonu iyi biter. Zor bir süreç. Talihsiz bir Eskişehirspor maçı yaşadık. Bunun hiçbir önemi yok bizim için. Bütün maçları kazanıp Süper Lig’e çıkmayı istiyoruz. Şuan yüzde yüz hazırım hocamızın şans vermesi halinde oynayabilirim" diye konuştu.

Sedat Şahintürk: "Şampiyonluk yolunda yolumuza devam etmek istiyoruz"
Takımın hücum oyuncularından Sedat Şahintürk ise Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirterek, "Geçen hafta aldığımız beraberlik bizim için üzüntülüydü. Takımda sevgi ortamı güzel. İnşallah sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırırız. Önümüzde çok kısa süre içerisinde oynayacağımız 3 maç var. Bunlara konsantre olduk. İnşallah onlardan da alnımızın akıyla çıkıp şampiyonluk yolunda yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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