4 gündür haber alınamıyordu; havlu örtülü ve bıçaklanmış cesedi bulundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün'ün (54), polisin kapıyı çilingire açtırıp, girdiği evin koridorunda cansız bedeni bulundu. Ürün'ün yüzünün havluyla kapatılmış olduğu ve karnında 4 bıçak darbesi tespit edildiği belirtildi.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi´ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün´ün kapısını çaldı. Açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün´ün ağabeyi Ata Ürün´e bildirdi. Eve gelen ağabey Ürün de kapıyı çaldı ancak yine açılmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri, Ertan Ürün´ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış olarak hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ürün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün´ün karın bölgesinde 4 bıçak yarası olduğu da saptandı.
Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Ertan Ürün´ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ürün´ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Aileye haber veren komşu Mecit Koncuk, "Ağabeyleri ulaşamıyormuş. Ben de kapısını çaldım, açmadı daha sonra ağabeyi geldi, yine kapıyı açmadı. Polise haber verdik" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-09 16:16:36
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