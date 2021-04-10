Adana’nın artık ‘İyilik Kitap Kafe’si var Gençler, kafede kitap okuyup derslerine çalışabilecek, ücretsiz ikramlardan yararlanabilecek

İyilikte Biriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hibe desteği verilen İyilik Kitap Kafe törenle açıldı.

Gürselpaşa Mahallesinde açılan İyilik Kitap Kafe’nin açılına 64.Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Özlem Şeker, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Malulleri Dernek Başkanı Emine Bilgen ve üyeleri,Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Ali Bakır ve üyeleri, oyuncu ve sanatçı Kemal Başar, İş adamları Ahmet Fatih Çiçek, Mehmet Tekin,Yaşar Aydın’ın yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve gençler katıldı.

Açılış konuşması yapan İyilikte Biriz Dernek Başkanı Ayşegül Şingirik, Bakanlığın "Gençlik Projeleri Destek Programı (20201)" kapsamında destek sağlanan projenin 12 ay süreli olduğunu belirtti. Proje kapsamında gençlerin kafede kitap okuyup derslerine çalışabileceğini ve ücretsiz ikramlardan yararlanabileceğini belirten Şingirik, projeyle 1225 yaş arası en az 500 gence ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Şingirik, şöyle devam etti:

Gençlerin, ülkemizin değerli yazarlarının kitaplarını okuyarak, açılacak kurslarda eğitim görerek, alanında ihtisas sahibi kişilerle yapılacak söyleşilerle kendilerini geliştirme imkânı bulmalarına katkı sağlayacaktır." Proje kapsamında çeşitli sportif etkinliklerin de gerçekleştirileceğini vurgulayan Şingirik, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak alanında sadece spor faaliyetleri ile ilgili bir birim olarak görmemek gerektiğinin altını çizdi. Gençlerin hem sportif faaliyetlerini, hem sosyal kültürel faaliyetlerini, hem üniversitedeki barınma olanaklarını, bunun yanında da toplum hayatına katılırken kaliteli birer birey olarak katılabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının çalışma ve projelerini desteklediklerini belirten Çintimar, "Çalışma yaptığı projeleri destekliyoruz onlara da katkı sunuyoruz. Bu manada da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. ilimizde şuan itibariyle yaklaşık onun üzerinde projeyi destekliyoruz. Önümüzde ki süreçte bu sayının artabilmesi ile ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı gençlik merkezlerimiz aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Bu manada da başkanımızın ifade ettiği bu projede de Yüreğir Gençlik Merkezi ile birlikte İyilikte Biriz Derneği yürütmektedirler. Böyle ismi kadar güzel olan çalışmada bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade eder İyilik Kitap Kafenin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

64.Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı ise şehri imar ederken neslin ihyasını ihmal etmemek gerektiğini vurgulayarak, "Onun için neslin ihyası yönünde atılan her adım ülkeye kazandırılmış gençlerdir, çocuklardır. Bu tür kurumların, bu tür yapıların geliştirilmesi gerekiyor. Gençliğin değerleriyle bezenerek geleceğe hazırlanması gerekiyor, ülkeye hazırlanması gerekiyor. Onun için başkanımızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimize, gençliğimize hayırlı hizmetlere vesile olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 64.Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı,AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar İyilik Kitap Kafe’nin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından İyilik Kitap Kafe’yi gezen davetliler, dernek yetkililerinden merkezde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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