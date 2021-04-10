Madde bağımlısı adam annesini darp edip ağır yaraladı Polis yedek anahtarla eve girip kan kaybeden kadını kurtardı

Adana'da madde bağımlısı bir kişi annesini darp ederek ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 70061 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur Al (36), sabah saatlerinde annesi Gülbane Al'ın (71) evine geldi. Bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışan adam, yaşlı kadını darp etti. Evdeki sert bir biçimde annesinin kafasına vuran Al, daha sonra evdeki camları da kırdı. Çevredekilerin olayı haber vermeleri üzerine polis ekipleri eve geldi.



Polis yedek anahtarla eve girdi

Mansur Al'ın kapıyı açmaması ve yaşlı kadının çok kan kaybetmesi üzerine ekipler, komşudaki yedek anahtarla eve girdi. Polis ekipleri Mansur Al'ı gözaltına alırken yaşlı kadında olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Mansur Al'ın dün madde kullanmak için izinsiz şekilde bir anaokuluna girdiği daha sonra da sokakta çıplak gezdiği bunun üzerine de polisin Al hakkında işlem yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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