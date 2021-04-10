Kozan’da Ramazan Pidesi 3TL’den satılacak

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan Pidesi’nin fiyatının 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, yaptığı yazılı açıklamada “ İnşallah, Ramazanın uhrevi havasını, fırınlarımızdan alınan “sıcacık pidelerimizle” bütünleştirecek, birlik ve beraberliğimizi de doyasıya yaşayacağız. Bu yıl Ramazan Pidesi, federasyonumuzun da işaret ettiği gibi, kilogram bazında 1112 TL’yi geçmeyecek şekilde düzenlenmiş ve “girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan’da, 280 gram Pide 3.00 TL’den satılması için fiyat belirlemesi yapılmıştır. Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pidelerimizin en hijyenik şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “maske, sosyal mesafe ve temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.