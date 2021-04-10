Adana´da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, korsan gösteri yapıp, caddeyi çöp konteyneriyle trafiğe kapatmaya çalışan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 2´si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan´ın doğum günü dolayısıyla korsan gösteri ve yasa dışı sokak eylemi yapacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi´nde çöp konteyneri ile yol kapatmaya çalışan Baran S. (18), M.A. (17), R.H. (17), G.Ş. (15) ve T.Ç.'yi (16) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Baran S.´nin ifadesinde, terör örgütü elebaşı Öcalan´ın doğum günü nedeniyle böyle bir eylem yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Yaşı 18´den küçük şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran S., M.A. ile R.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, G.Ş. ve T.Ç. ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-10 15:06:13



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