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Adana´da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama

DHA

Adana´da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, korsan gösteri yapıp, caddeyi çöp konteyneriyle trafiğe kapatmaya çalışan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 2´si serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan´ın doğum günü dolayısıyla korsan gösteri ve yasa dışı sokak eylemi yapacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi´nde çöp konteyneri ile yol kapatmaya çalışan Baran S. (18), M.A. (17), R.H. (17), G.Ş. (15) ve T.Ç.'yi (16) gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ
Emniyete götürülen şüphelilerden Baran S.´nin ifadesinde, terör örgütü elebaşı Öcalan´ın doğum günü nedeniyle böyle bir eylem yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Yaşı 18´den küçük şüpheliler ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran S., M.A. ile R.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, G.Ş. ve T.Ç. ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-10 15:06:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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