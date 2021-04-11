Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı

DHA

Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nun bahçesinde futbol maçı yapan Murat Sefa Özbalık, iki eliyle asıldığı kalenin devrilmesi sonucu demir parçasının altında kalarak yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olay sonrası karaciğerindeki hasar nedeniyle iç kanama geçiren ve günlerce hastanede gören Özbalık'ın ailesi, kalenin montajında ihmal olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda meydana geldi. Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşları ile birlikte futbol maçı yaptı. Kale önünde atılan topları karşılamaya çalışıp bir süre maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan ve acılar içinde kıvranan Özbalık'ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı arkadaşlarını yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayarak durumu anlattı. 
Yıldız Özbalık'ın okula gelmesiyle birlikte komşularının otomobili ile bir hastanenin acil servisine götürülen Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan çocuk, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulundu. Anbean güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 
ARKADAŞLARI 'ABLA YETİŞ' DİYEREK ANNEYİ ARADI
3 çocuk annesi Yıldız Özbalık (36), yaşanan olayı şöyle anlattı: 
"Oğlum, mahallemizde spor tesisi olmadığı için arkadaşları ile beraber mezun olduğu ilkokula maç yapmaya gitti. Çocuğum kale direğine asılıyor. Direkle birlikte yere düşüyor. Kale direği çocuğumun üstüne düştükten sonra da arkadaşlarından biri 'abla yetiş Murat'ın üstüne demir düştü' diyerek beni aradı. Koşarak okula gittim. Okulda çocuğumu yarı baygın halde, acılar içinde kıvranırken buldum. Hemen hastaneye yetiştirdim. Bizi ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Orada doktor, çocuğumun nefes alamadığını, ölmek üzere olduğunu, karaciğerinin yaralandığını, iç kanama geçirdiğini, acil ameliyata almaları gerektiğini söyledi. Ameliyat 2 saat sürdü. Çocuğum 7 gün yoğun bakımda 3 gün serviste yattı. Pandemi nedeniyle doktor, virüs kapar korkusuyla eve çıkarttı. Biz de çocuğumuzu eve getirdik, burada bakmaya çalışıyoruz." 
'İHMAL VAR, SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİZ'
Okulda çocuğunu gördüğünde ölmek üzere olduğunu belirten anne Özbalık, "Bana 'anne ben ölmek istemiyorum' dedi. Bu cümle ne zaman aklıma gelse kendimi tutamıyorum. Biz ailece kan kustuk. 'Çocuğun ölmek üzere' dediğinde doktorun ayağını öptüm, 'ne olur çocuğumu kurtar' dedim. Sakinleştirici içtim, o yazın sıcağında sabaha kadar titredim. Anlatırken bile psikolojim bozuluyor. Çocuğum karaciğerinden yaralandı, iç organları zarar gördü ve hayati tehlikesi devam ediyor. Son kontrolümüzde karaciğerinin hala yenilemediğini söylediler. Minik bir parça ile yaşıyor. Okul ihmali çok fazla. Okullar açılacaktı. Demir kale diktirmişler, kaleyi montajlayıp sabitlemeden olduğu gibi bırakmışlar. Ben çocuğumun bu hale gelmesine sebep olan herkesten şikayetçiyim ve cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.
Olay günü çalışmak için gittiği Aksaray'da bulunan kaynak ustası baba Miktat Özbalık (37) ise yaşanan kazayı duyar duymaz Adana'ya geldiğini, sorumluların ceza almasını istediğini söyledi. 
'20 SANİYE NEFES ALAMADIM, ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'
Kalenin üzerine devrilmesiyle birlikte 20 saniye nefes alamadığını ifade eden Murat Sefa Özbalık da "O gün annemden maç yapmak için izin istemiştim. Bizim orada maç yapmak için uygun bir yer olmadığından arkadaşlarımla okula gittik. Maç yaparken kaleye elimle asıldıktan sonra direk üzerime düştü. Sonra çocuklar beni banka götürdüler. Orada biraz oturdum. Kendimi iyi hissetmeyince uzanmamı söylediler. Su verdiler. Arkadaşlarımdan biri annemin numarasını isteyip onu aradı. Annem geldi. Babaannemin komşusunun arabası ile hastaneye gittik. Hastaneye gittikten sonra da bana müdahale etmişler. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda boynumda ve kolumda borular vardı. Çok korkmuştum. O an öleceğimi düşünmüştüm ama ölmedim" ifadelerini kullandı. 
Ailenin avukatı Ezgi Keskin ise yaşanan olayda müvekkilinin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığını belirterek, savcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyası ve açılan idari davayı takip ettiklerini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-04-11 11:02:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı yakalandı
YEREL HABERLER Caddede yürüyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı ...
Seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
YEREL HABERLER Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek ...
Polisten çadırda yaşayan vatandaşlara Ramazan kolisi Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 aileye Ramazan öncesi gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Polisten çadırda yaşayan vatandaşlara Ramazan ...
Kapkaç zanlısı tutuklandı Zanlının “şeytana uydum çok pişmanım” dediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kapkaç zanlısı tutuklandı Zanlının “şeytana uydum çok ...
Akrabasını öldüren seyis tutuklandı Emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul eden zanlının, öldürdüğü akrabası ile geçmişten bu yana aralarındaki husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Akrabasını öldüren seyis tutuklandı Emniyetteki ...
M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER M. Çelebi Keyhıdır, SP Adana İl Başkanlığına ...
Şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile Ankara - Adana otoyolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile Ankara - Adana ...
Adana´da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da terör örgütü PKK adına izinsiz gösteriye 3 ...
Boynundaki iple kaderine terk edilen köpek için seferber oldular
YEREL HABERLER Boynundaki iple kaderine terk edilen köpek için ...
Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Erdem'den Polis Günü ziyaretleri
Kaymakam Kaya:"Polisimiz, görevini her zaman büyük özveri ile yerine getiriyor"
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya:"Polisimiz, görevini her zaman büyük ...
Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Beyaza bürünen katran ve kızılçam ormanları görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Kozan’da Ramazan Pidesi 3TL’den satılacak
YEREL HABERLER Kozan’da Ramazan Pidesi 3TL’den satılacak
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini ...
Madde bağımlısı adam annesini darp edip ağır yaraladı Polis yedek anahtarla eve girip kan kaybeden kadını kurtardı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı adam annesini darp edip ağır ...
Uyuşturucuyu `Kübra´ diye şifreleyen 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu `Kübra´ diye şifreleyen 7 şüpheli ...
Adana’nın artık ‘İyilik Kitap Kafe’si var Gençler, kafede kitap okuyup derslerine çalışabilecek, ücretsiz ikramlardan yararlanabilecek
YEREL HABERLER Adana’nın artık ‘İyilik Kitap Kafe’si var Gençler, ...
Adana'da torbacı operasyonu Adana’da şafak operasyonunda gözaltına alınan 13 torbacı adliyeye sevk edildi. Zanlıların, polise yakalanmamak için telefonda uyuşturucuya “Kübra” dedikleri öğrenildi
YEREL HABERLER Adana'da torbacı operasyonu Adana’da şafak ...
Terörist başının doğum gününde korsan gösteri yapmak isteyen 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Terörist başının doğum gününde korsan gösteri yapmak ...
Seyhan’da 2020 yılı faaliyet mecliste raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Seyhan’da 2020 yılı faaliyet mecliste raporu kabul ...
Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ...
Adana'da şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan hortum 2 eve zarar verdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan hortum 2 ...