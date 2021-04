Kabzımallar Odası'ndan, TMO'nun 'patates- soğan' alım kararına destek

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, depolarda bekletilen 1 milyon 200 bin ton patates ile 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) satın alınıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Her eve 1 çuval verilirse iyi olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca görevlendirilen TMO, pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren çiftçiyi rahatlatacak uygulama başlattı. Bu kapsamda 2020 sonbaharında çiftçinin elinde kalan ve depolanmaya başlanan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton kuru soğan ve 750 bin ton çeltiğin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, 3 gün önce kuru soğan ve patatesin 50-55 kuruş arasında satıldığını, şu an ise 70 kuruştan alıcı bulduğunu belirtti. Batman, kararın güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada üreticiden ürünleri alıp halka dağıtacağını söyledi. Güzel bir uygulama. Her eve 1 çuval patates verilirse iyi olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

