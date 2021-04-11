TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 - Ankaraspor: 2

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TFF 1 .Lig’in 29’uncu haftasında Adanaspor evinde Ankaraspor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 21’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Ankaraspor’da Mahmut’un köşe vuruşunda Karacic topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak Ercan düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

19. dakikada Adanaspor’da Celil’in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında bulunan Evren’in kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

34. dakikada Ahmethan sağdan ileri atılan Eren Keleş’e pas verdi. Ceza alanına kadar ilerleyen Eren sağ çaprazden sert vurdu. Kaleci Mejlas uzanarak topu kornere çeldi.

49. dakikada Ankaraspor’da soldan ceza alanına kadar ilerleyen Mahmut Akan’ın yerden vuruşunda kaleci Karacic uzanarak topu kontrol etti.

53. dakikada Adanaspor’da Celil’in defans arkasına gönderdiği topa Mahmut kafa ile vurup uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Ahmethan Köse’nin şutunda kaleci Mejlas iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Ankaraspor’da ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Pedersen’in yerden şutunda kaleci Karacic uzanarak topu uzaklaştırdı.

85. dakikada Ankaraspor’da Erdem soldan 3 oyuncuyu geçerek yerden ceza sahası içerisine topu gönderdi. Olatunbosun’un verdiği geri topuk pasında Blagojevic sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.02

90. dakikada Adanaspor’da sağdan Furkan’ın ceza sahasına ortasına Ahmethan kafa vurarak topu ağlara gönderdi. 12

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Murat Altan xx, Ferdi Karadoruk xx

Adanaspor: Karacic xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Celil xx (Umut dk. 80 ?), Atalay xx (Ozegovic dk. 58 x), Eren xx (Ömer dk. 80 ?), Serdar x (Ergin dk. 26 x), Ahmethan xx

Yedekler: Burak, Cenk, Fıratcan, İsmail, Serhat, Ömer Çakı

Teknik Sorumlu: Eyüp Arın

Ankaraspor: Tomas xx, Ercan xx, Gökhan xx, Mahmut xx (Mete dk. 90+3 ?), Ali xx, Barış xx (Alec dk. 90+3 ?), Blagojevic xx, Samet Ali xx (Mehmet Tuğrul dk. 58 x), Umar xx (Erdem dk. 58 x), Olatunbosun xx (Levent dk. 86 ?), Marcus Pedersen xx,

Yedekler: Berk, Halil, Mustafa, Mehmet Burak, Engin

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Ahmethan (dk. 90) (Adanaspor), Ercan (dk. 3), Blagojevic (dk. 85) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Eren, Ahmethan, Uğurcan (Adanaspor), Umar, Ercan, Mehmet Tuğrul, Barış (Ankaraspor)

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