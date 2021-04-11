Adanaspor - Ankaraspor: 1-2

Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) -
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Murat Altan (xx), Ferdi Karadoruk (xx)
ADANASPOR: Karacic (xx)Furkan (xx), Donkor (xx), Evren (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk.80 Umut (?), Atalay (xx) (Dk.58 Ozegovic (x) , Eren (xx) (Dk.80 Ömer (?), Serdar (?) (Dk.25 Ergin (xx), Ahmethan (xxx)
ANKARASPOR: Osorio (xx)Ali (xx), Gökhan (xx), Umar (xx) (Dk. Erdem (x), Mahmut (xx) (Dk.90+3 Mete (?), Blagojevic (xxx), Olatunbosun (xx) (Dk.87 Levent (?), Ercan (xxx), Barış (xx) (Dk.90+3 Alec (?), Samed (xx) (Dk.58 Mehmet (x), Pedersen (xx)
GOLLER: Dk.90+1 Ahmethan (Adanaspor) , Dk.3 Ercan, Dk.85 Blagojeciv (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Eren, Ahmethan, Uğurcan (Adanaspor), Umar, Ercan, Mehmet, Barış (Ankaraspor)
TFF 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında Adanaspor sahasında ağırladığı Ankaraspor´a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
3´üncü dakikada Ankaraspor´da Mahmut´un köşe vuruşunda kaleci Karacic topu uzaklaştırmadı. Kalecinin hatasıyla topu önünde bulan Ercan düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
19´uncu dakikada Adanaspor´da Celil´in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde bulunan Evren´in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
30´uncu dakikada Canberk´in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Ergin, aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
34´üncü dakikada Adanaspor´da topla buluşan Eren sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Osorio uzanarak topu kornere çeldi.
49´uncu dakikada Ankaraspor´da atak geliştiren Mahmut´un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kracic´de kaldı.
72´nci dakikada Adanaspor kalesinde oluşan karambolde topu önüne alan Pedersen´in vuruşunda kaleci Kracic topu uzaklaştırdı.
85´inci dakikada Ankaraspor´da Erdem üç oyuncuyu geçerek pasını Ulatonbosun´a gönderdi. Ulataonbosun´un topuk pasıyla topla buluşan Blagojevic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+1´inci dakikada Adanaspor´da Furkan´ın ortasına kafa vuruşu yapan Ahmethan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Ankaraspor´a 2-1 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-04-11 21:29:11
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