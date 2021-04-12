Adana'da 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da polis, iki hafif ticari araçta 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Adıyaman'dan, Adana'ya satış için 59 TR 224 ve 01 ENC 28 plakalı hafif tiraci araçlarla kaçak tütün getirileceği bilgisini alan polis, araçların geçiş güzergahlarında önlem aldı. Sabahın ilk ışıklarında kente ulaşan iki hafif ticari araç, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce D-400 Karayolu-Sezai Karakoç Bulvarı kavşağında yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, toplam 500 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili ik aracın sürücüleri Hasan P. ile Hüseyin M. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-04-12 07:02:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.