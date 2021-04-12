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Bu berberde "yoğun bakım" var Adana’da bir berber pandemiden dolayı sokağa çıkmaktan korkup uzun süre berbere gitmeyenler için “yoğun bakım servisi” oluşturarak müşterilerini burada tıraş edip bakımlarını yapıyor Berber Ahmet Ocak: “Pandemiden dolayı acil müdahale edilmesi gerekenlere hastaneden esinlenerek oluşturduğumuz yoğun bakımda müdahale ediyoruz” Erkek berberinde çalışan güzellik uzmanı Çiğdem Savran, müşterilerin önce hayret ettiğini ancak daha sonra çok memnun kaldığını hatta korkanların bile olduğunu anlattı

İHA

Bu berberde "yoğun bakım" var Adana’da bir berber pandemiden dolayı sokağa çıkmaktan korkup uzun süre berbere gitmeyenler için “yoğun bakım servisi” oluşturarak müşterilerini burada tıraş edip bakımlarını yapıyor Berber Ahmet Ocak: “Pandemiden dolayı acil müdahale edilmesi gerekenlere hastaneden esinlenerek oluşturduğumuz yoğun bakımda müdahale ediyoruz” Erkek berberinde çalışan güzellik uzmanı Çiğdem Savran, müşterilerin önce hayret ettiğini ancak daha sonra çok memnun kaldığını hatta korkanların bile olduğunu anlattı

Adana’da bir berber pandemiden dolayı sokağa çıkmaktan korkup uzun süre berbere gitmeyenler için “yoğun bakım servisi” oluşturarak müşterilerini burada tıraş ediyor, bakımlarını yapıyor.
Son günlerde Türkiye genelinde yeni tip korona virüs vaka sayısı 50 bini aştığı için çoğu vatandaş sokağa çıkmaya bile korkuyor. Vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden biri olan berberlere de vatandaşlar eskisi kadar sık gitmiyor. Berbere sık gidilmediği için de tıraş ve diğer ihtiyaçlar çoğaldığından Adana’da Ahmet Ocak isimli berber iş yerinde “yoğun bakım servisi” oluşturdu. Uzun süre berbere gitmeyenler için oluşturulan “yoğun bakım servisinde” müşterilere müdahale ediliyor. Burada bulunan güzellik uzmanları Çiğdem Savran ve Melisa Kırbuğa müşterilere ilk müdahaleyi yapıyor. Müşterilerin yüz temizliği, kaş alımı gibi birçok işlemi burada yapılıyor.
Berber Ahmet Ocak, pandemi nedeniyle iş yerinde yoğun bakım servisi oluşturduğunu bu alanı da kımızı, sarı ve mavi alan olarak ayırdığını belirterek, “Pandemiden dolayı vatandaşlar berbere çok gelemedi. Ben de bu nedenle hastaneden esinlenerek berbere çok gelemeyenlere acil müdahale yapmak için böyle bir uygulama başlattım. Pandemi nedeniyle insanlar çok bakımsız kaldı, biz de böyle bir çözüm bulduk. Müşterilerimize tıraş sonrasında yoğun bakıma alıyoruz ve yüz temizliğini yapıyoruz. Hastanelerde olduğu gibi acil müşterilerimizi bu bölüme alıyoruz. Çok yoğun bir talep var ama pandemi nedeniyle randevulu şekilde çalışıyoruz ve saatte 2 müşteri alabiliyoruz” dedi.
İnsanların genelde yoğun bakımdan korktuklarını söyleyen Ocak şöyle devam etti:
“Ama buradan çıkan insanlar çok mutlu ayrılıyorlar. Burayı görenler şok oluyor. Berberde yoğun bakımın ne işi olur diyorlar. Biz müşterilerimizi ikiye ayırıyoruz biri acil diğeri ise normal. Bazı müşterilerimiz acil olduğu için hemen onları yoğun bakıma alıp müdahale ediyoruz. Pandemi döneminde yoğun bakım ve acil haberleri çok fazla çıkmıştı, bu da benim dikkatimi çekmişti. Ben de bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim ve çok ilgi gördü.”
Güzellik uzmanı Çiğdem Savran ise, "Sivilce ve akne temizliği oluyor. Müşteriler yüzlerindeki sorunlara çare bulamayıp buraya mutsuz bir şekilde geliyorlar. Bizler hemen müdahale ediyoruz, müşterinin yüzündeki sorunları hafifletiyoruz ve buradan ayrılırken iyi ki gelmişim diyorlar. Müşteriler başta çok şaşırıyorlar ama daha sonra hep yoğun bakım tarafına geçmek istiyorlar" diye konuştu.
Yoğun bakıma gelen bir müşteri ise, “Daha önce yurtdışında çok bulundum ama ilk defa burada böyle bir şey gördüm. Maddiyattan çok kendisine önem veren insanların uğraması gerektiğini düşünüyorum. Yoğun bakım ismini görünce çok şaşırdım çünkü sadece hastanelerde oluyor. Burada görünce merak edip geldim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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