Ramazan'da gıda denetimleri artacak Adana'da halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde sıkıntı yaşamaması için gıda denetimlerine başlandı Tekin: "Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'mıza bildirebilir"

Adana'da Ramazan ayında halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde sıkıntı yaşamaması için gıda denetimlerine başlandı.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, yaptığı açıklamada, Gıda Kontrol ekiplerinin Ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceğini, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin kontrollerine ağırlık verileceğini belirtti.

Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz olarak uygulanması yönünde kontroller yaptıklarını anlatan Tekin, bu konuda gıda işletmelerinin bilgilendirileceğini de kaydetti.



Ramazan paketleri kontrol edilecek

"Ramazan paketi" adı altında çeşitli gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerinin kontrol edileceğini, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacağını vurgulayan Tekin, gıda işletmelerince "paket servis" uygulamaların devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına özen gösterilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması için azami şekilde özen gösterilmesinin sağlanacağını söyledi.

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Tekin, "Halkımız, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'mıza bildirebilir ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattımız ile de ekiplerimize ulaşabilirler" dedi.

