Denetim Komisyonu’ndan eleştiri ve öneriler Karalar, Denetim Komisyonu raporu için üyelere ve meclise teşekkür ederken, komisyonun bazı görüşlerine de katılmadığını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda 2020 yılına ait denetim komisyonu raporu okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Zeydan Karalar, katipler Sevil Can ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Toplam 57 maddeden oluşan gündemlere 9 madde daha eklendi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı’da yapımı devam eden hızlı tren projesine uygun vatandaşların geçmesi için 2 tane yaya alt geçidin yapılması konusunda Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise, Yüreğir’in kanayan yarası haline gelen Sinanpaşa Mahallesinde uygulamaya geçilecek olan kentsel dönüşüm projesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Belediyeevleri Mahallesinde 250 bin kişinin yaşayacağı kentsel dönüşüm alanına yılsonunda kazma vuracakları müjdesini verdi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Furkan Bozkurt, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Hacice Yılmaz ve Atilla Göktaş’tan oluşan Denetim Komisyonu, 2020 yılına ait hesap incelemesini rapor haline getirdi. 10 sayfandan oluşan raporla ilgili Komisyon Başkanı Furkan Bozkurt 9 maddelik açıklama yaptı. Bozkurt, Büyükşehir Belediye yönetimine bazı eleştiriler yöneltirken, önerilerde de bulundu.

Başkan Zeydan Karalar, Denetim Komisyonu üyelerine ve meclise çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, komisyonun kendisine yönelttiği bazı eleştirilere katılmadığını söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 14 teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir meclis katip seçimi, meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi encümen üyelerinin seçimi ve ihtisas komisyonlarına ait seçim 15 Mayıs 2021 Perşembe günlü oturumda yapılması karara bağlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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