Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 170 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 20´si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kentte 5-11 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 119 adrese baskın yapıldı. 170 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 875 gram bonzai, 562 gram esrar, 436 uyuşturucu hap, 117 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 56 kök Hint keneviri ve 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 170 şüpheliden 20´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16´sı adli kontrol şartıyla 134´ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-13 11:52:39
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