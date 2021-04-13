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Türkiye'de ilk; Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Adana OSB'de poliklinik açıyor Ç.Ü. Balcalı Hastanesi AOSB sağlık tesisi protokolü imzalandı

İHA

Türkiye'de ilk; Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Adana OSB'de poliklinik açıyor Ç.Ü. Balcalı Hastanesi AOSB sağlık tesisi protokolü imzalandı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanasi, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin çalışana hizmet vermek üzere poliklinik ve acil servis hizmeti verecek. Türkiye'de ilk kez bir OSB'de kurulacak olan poliklinikler ve acil servise ilişkin protokol Ç.Ü. ev sahipliğinde, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile AOSB Başkanı Bekir Sütcü tarafından imzalandı. Mimari tasarımı AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 7/24 acil sağlık hizmetinin yanı sıra birçok farklı branşta poliklinik hizmeti sunulacak.
Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde verilen hizmetlere rol model olan ve ilkleri başlatan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), bölge içindeki sanayici ve çalışanları için poliklinik hizmeti verilecek. Açılacak polikliniklere ilişkin protokol, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü tarafından imzalandı.
Ç.Ü. Rektörlük binasındaki imza törenine; AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, M. Nedim Büyüknacar, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz ve Genel Sekreter vekili Dr. Mehmet Cingöz ile Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz katıldı.

“Balcalı Hastanesi 7/24 Acil Sağlık Hizmeti verecek”
Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel törendeki konuşmasında, bilgiyi üretime dönüştürmek üzere birçok alanda bölge sanayisi ile işbirliği çalışmalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Biz üniversitesanayi işbirliğinin sadece proje odaklı teknik konularda değil, aynı zamanda insanı merkeze alan sosyal konularda da olması gerekliliğini düşünüyor, bunun ülkemize hizmet açısından önemli bir görev ve sorumluluk olduğu inancını taşıyoruz” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi içerisinde etkin, kaliteli, hızlı, 7/24 acil sağlık hizmetinin Balcalı Hastanesi ile web tabanlı sistemlerle entegre bir şekilde sunulacağını belirten Rektör Prof. Dr. Tuncel, yönetim olarak sanayide çalışanların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve onlara hak ettikleri değeri vermeyi çok önemsediklerini ifade etti.
“Üniversitesanayi işbirliğinde Türkiye için örnek bir rol model oluşturmayı hedefliyoruz”
Sağlık tesisi projesiyle üniversitesanayi işbirliği anlayışında fark oluşturarak Türkiye için bir örnek bir rol model oluşturmayı da hedeflediklerini de bildiren Prof. Dr. Tuncel, “Karşılıklı iyi niyet ve güvenin de bir göstergesi olan bu işbirliğinin, bundan sonra atacağımız birçok adım için ilişkilerimizin süreklilik arz etmesini sağlarken daha da güçlü bağlar oluşturacağına da inanıyoruz. Başta Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir Sütcü beyefendi ve tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Organize Sanayi Bölge Müdürümüz Ersin Akpınar, Genel Sekreterimiz Dr. Mehmet Cingöz ile Balcalı Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor ve kurulacak olan sağlık tesisimizin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemize, Adana’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Amacımız tüm ihtiyaçlara cevap vermek”
AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise yönetim kurulu ile birlikte yaklaşık 10 yıldır görevde olduklarını anımsatarak, bu süre zarfında sanayicilerin kesintisiz ve sorunsuz üretim için tüm ihtiyaçlarını giderme ve beklentilerinin tamamına cevap verme çabasında olduklarını ifade etti. Sütcü, “Bizim iki şapkamız var. Birincisi tüm yönetim kurulu olarak hepimiz sanayiciyiz. İkincisi de AOSB Yönetim Kurulunu temsil ediyoruz. Sanayici olmamızdan dolayıdır ki burada üretim yapan sanayicilerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa bunlara yakından vakıfız” dedi.

“Tam donanımlı sağlık hizmeti sunacağız”
İş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Başkan Sütcü, sanayicilerin çalışanlarının sağlığını AOSB yönetimi olarak her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Bir süredir bölgemizin sınırları içinde Balcalı Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek polikliniklerin açılması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün de bu çalışmanın sonucu olarak bir araya geldik ve birlikte önemli bir karara imza atıyor, başka OSB’lere de model olacak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. OSB’miz içindeki poliklinik hizmeti ile bölgemizdeki yaklaşık 40 bin çalışanımıza ve sanayicilerimize tam donanımlı sağlık hizmetleri sunacağız. Türkiye’mizin göz bebeklerinden birisi olan AOSB’mizde bundan sonra da örnek oluşturacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin değerli rektörüne ve çalışma arkadaşlarına bu süreçteki duyarlıkları ve sanayicilerimize verdikleri değer için teşekkür ediyorum.

Projeye AOSB imzası
Konuşmaların ardından imzalanan protokol kapsamında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde ve mülkiyeti Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne ait 128 adada yer alan kayıtlı taşınmaz üzerindeki binalar, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Ç.Ü. Balcalı Hastanesi AOSB Sağlık Tesisi olarak çalışması için bedelsiz olarak tahsis edildi. Mimari projesi AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan AOSB Sağlık Merkezi’nde, acil servis hizmetinin yanı sıra birçok farklı branşta poliklinik hizmet birimleri yer alacak.

İhale Ağustos ayında gerçekleşecek
Protokolü imzalanan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Semt Polikliniği; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Balcalı Hastanesi) bağlı olarak sağlık hizmetleri faaliyetlerini yürütecek. Ağustos ayında ihaleye çıkılması planlanan poliklinik projesi kapsamında; acil servis hizmetleri 7/24 çalışma esasına göre, poliklinik ve idari görev kapsamındaki hizmetler ise hafta içi 09.00 16.00 saatleri arasında verilecek.

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