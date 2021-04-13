Başkan Erdem, Ramazan’ın ilk günü koli dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem, Ramazan’ın ilk günü koli dağıttı

İHA

Başkan Erdem, Ramazan’ın ilk günü koli dağıttı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kadın eli ekipleri ile birlikte Veysiye mahallesinde ev ev dolaşarak koli dağıttı.
Kırsalda bulunan mahallelerde çalışmalarını sıkılaştıran Başkan Erdem, Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlarla birlikte olarak, ihtiyaç sahibi ailelere koli yardımında bulundu. Veysiye Mahalle Muhtarı Metin Yıldırım, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Ceyhan Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Yıldırım ile birlikte mahalleye yapılacak olan parkın yerinde incelemelerde bulunarak, yapılacak park hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşların taleplerini her an olsun yerine getirmeyi hedefleyen Başkanı Erdem; "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her an yanında olacağız" dedi.
Ceyhanlının huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesi için gece gündüz görev başında olacaklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle Ramazan ayını da her şeyden önce sağlığımıza dikkat ederek geçirmeliyiz. Geleneklerimizde yer alan birlikte açtığımız oruçlarımızı bu yıl bir arada açamayacağız. Bu, hem kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için gerekli hale geldi. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için gıda kolisi dağıtmaya başladık. Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Büyükşehir Meclisi'nde 16 madde görüşüldü Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yarın saat 13.00’te toplanarak meclis asil ve yedek katiplerini, meclis 1. ve 2. Başkan vekillerini, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarına ait seçimleri gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Meclisi'nde 16 madde görüşüldü Adana ...
Adana´da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Adana´da ücretsiz patates dağıtımına başlandı
İftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımı Toplu iftarlar yasaklanınca sıcak yemeği belediye vatandaşların ayağına götürdü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: “2 bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtıyoruz”
YEREL HABERLER İftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda ...
Türkiye'de ilk; Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Adana OSB'de poliklinik açıyor Ç.Ü. Balcalı Hastanesi AOSB sağlık tesisi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk; Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Adana OSB'de ...
Adana'da 20 torbacı tutuklandı Kentte 5-11 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 119 adrese baskın yapıldı, 170 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da 20 torbacı tutuklandı Kentte 5-11 Nisan'da ...
Adana’da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı Patateslerini alan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı'na teşekkür
YEREL HABERLER Adana’da ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya ...
2 yılda 2 milyon 400 bin fide üreticiyle buluşturuldu Karaisalı’da üreticiye 100 bin domates fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER 2 yılda 2 milyon 400 bin fide üreticiyle ...
Yumurtalık’ta robotik ve kodlama atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Yumurtalık’ta robotik ve kodlama atölyesi açıldı
Türk Kızılayı Adana Şubesi performansta Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Adana Şubesi performansta Türkiye ...
Çukurova’da kaçak yapıya geçit yok Çukurova Belediyesi, Süleyman Demirel Bulvarı’nda kaçak olan bir iş yerini yıktı
YEREL HABERLER Çukurova’da kaçak yapıya geçit yok Çukurova ...
Adana'da `garanti kupon´ vaadiyle yasa dışı bahis dolandırıcılığına 29 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da `garanti kupon´ vaadiyle yasa dışı bahis ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama
Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak
YEREL HABERLER Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, ...
Adana´da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 20 ...
Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü (2)- ...
Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Ramazanda sağlıklı beslenmek mümkün
YEREL HABERLER Ramazanda sağlıklı beslenmek mümkün
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü
Webmasterlı garantili kupon dolandırıcıları ordusu adliyeye sevk edildi Adana merkezli 10 ilde 750 polisle yapılan operasyonda, bin 630 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıp 7 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen 11'i kadın 99 zanlı, adliyeye sevk edildi Aralarında uzman çavuş, uzman erin de olduğu şebekenin, sahte internet sitesi yaptırmak için “webmaster” kiraladığı ortaya çıktı Zanlıların, iddia oynamak için para gönderen vatandaşlarla sosyal medya üzerinden irtibat kurup “Kazandınız, ancak bu parayı almak için bize şu kadar para göndermeniz gerekiyor” diyerek iki kez dolandırdıkları tespit edildi
YEREL HABERLER Webmasterlı garantili kupon dolandırıcıları ordusu ...
Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır yaraladı Adana’da, alacak verecek meselesinden evine baskına gelen iki kardeşten ağabeyi öldürüp, diğerini ağır yaralayan zanlı, olayın kazara olduğunu öne sürdü
YEREL HABERLER Evini basan iki kardeşten birini öldürdü birini ağır ...
Adana’da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı/ Fotoğraflar
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı