Şiddet gördüğü eşini öldürdüğü öne sürülen Fikriye, karar duruşmasına çıkacak (2)

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15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Adana'da kendisini döven eşi Hakan Özbek´i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen Fikriye Özbek'in (28), 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada bugün karar çıktı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmada sanık Fikriye Özbek, önceki ifadelerini yineledi. Mahkeme heyeti, Fikriye Özbek'in 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak heyet, Özbek'in cezasını 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıl 10 aya düşürdü. Özbek'in avukatları ise karara itiraz ederek konuyu istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-04-13 17:28:07



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