Adana' da yük treni raydan çıktı; 2 makinist yaralı(1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adana' nın Pozantı ilçesi Hastaneler kavşağı mevkisinde yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 makinist yaralandı.Yaralı makinistler Pozantı Devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, tren rayları ile vagonlarda hasar oluştu. DHA-Genel Türkiye-Adana

2021-04-14 08:46:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.