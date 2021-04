Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı

Can ÇELİK/POZANTI (Adana), (DHA)ADANA´nın Pozantı ilçesinde yük treni, önünde giden başka yük trenine çarptı. Kazada 2 makinist hafif yaralanırken, trenlerin bazı vagonları raydan çıktı.

Adana yönüne giden konteyner yüklü yük treni, bugün sabah saatlerinde önünde giden bir başka yük trenine çarptı. Kazada, her iki trenin bazı vagonları raydan çıktı. Kazada arkadaki trenin makinistleri Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı makinistler, ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Can ÇELİK

2021-04-14 08:56:58



