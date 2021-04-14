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Üniversiteli Zeynep, dokuma tezgahı başında çevrim içi derslere katılıyor

DHA

Üniversiteli Zeynep, dokuma tezgahı başında çevrim içi derslere katılıyor


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'nin girişimleriyle açılan kursta 1000 yıllık Adana bezi, üniversiteli gençler ve kadınlar tarafından dokunuyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Öztep (22) de her gün dokuma tezgahının başına geçiyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Öztep, bir yandan tarihi bezi dokurken, diğer yandan cep telefonuyla çevrim içi derslere katılıyor.
Kadın istihdamını desteklemek, sağlıklı ve doğal tekstil ürünleri çıkarmak amacıyla çalışmalar yürüten Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'nin geçen yılın Aralık ayında gün yüzüne çıkardığı 1000 yıllık Adana bezinin eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurusu kabul edildi. Modülü çıkarılıp, Türkiye'de öğretimine karar verilen tarihi bezin dokunması için ilk eğitim, Adana'da başladı. Kooperatif Başkanı Belkıs Yakıcı'nın girişimleri ile İŞKUR ve Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 'Tarihi Adana Bezi Dokuması' projesi kapsamında kurs açıldı. Ev kadını, mülteci ve üniversiteli 15 kursiyerden, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Öztep de her gün dokuma tezgahının başına geçiyor.
DOKUMA YAPARKEN, ÇEVRİM İÇİ DERSLERE KATILIYOR
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Zeynep Öztep, bir yandan tarihi bezi dokurken, diğer yandan cep telefonuyla çevrim içi derslere katılıyor. Bu süreçte her alanda kendisini geliştirmek ve harçlığını çıkarmak için kursa gelen Öztep, dokuma yaparken üniversitenin sitesinden ders tekrarını da izliyor. Kurstaki zamanını verimli geçiren ve İŞKUR'dan da belirli miktarda ücret alan Öztep, 1071 yılında Selçuklular döneminde Anadolu'da yaygınlaşan, Osmanlı döneminde ise kadınların ev tezgahlarında dokuduğu tarihi beze hayat veriyor. 
Her gün öğle saatlerinde kursa gelerek, el emeği göz nuru dokumalar yaptığını belirten Zeynep Öztep, "Uzaktan eğitim ile siteme giriş yapıyorum. Cep telefonumdan derslerimi dinlerken aynı zamanda dokuma yapıyorum. El işine ve bu tarz yeteneklere ilgi duyuyorum. Üniversiteden mezun olduğumda her alanda bir donanım sahibi olmak istiyorum. Ayrıca öğrenci olduğum için bu kurs, bana maddi açıdan destek sağlıyor. Bu durum kendimi özgüvenli hissetmemi sağlıyor. Her kadın hem okuyup hem çalışabilir, kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.
EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR
Kooperatif bünyesinde staj gören Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü öğrencisi Fatma Çalım (20) ise uzaktan eğitim gördüğünü ancak bu staj sayesinde kurstaki çalışmaları yerinde izleyerek, iplik ve dokumaları daha yakından öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Ev kadını Selma Bayramoğlu da çocukken yaptığı dokumayı bu kursla geliştirerek, ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. 
'E-TİCARET ORTAMINDA SATIŞI YAPILACAK'
Kursta başarılı olan kursiyerlerin kooperatifte üretim yapmaya devam edeceğini söyleyen Kooperatif Başkanı Belkıs Yakıcı, "15 kursiyerimiz var. Bunlar içinde ev hanımları, mülteci kadınlarımız ve üniversite öğrencisi gençlerimiz var. Bu kadınlarımız burada 1 ay İŞKUR'dan da belirli oranda ücret alarak hem ekonomilerine destek olup hem de meslek öğrenmiş oldular. Bundan sonra da bu eğitim devam edecek. Çıkan ürünlerin e-Ticaret ortamında yapacağımız satışından da kursiyerlerimiz para kazanacak. Böylece aile ekonomilerine destek olmuş olacaklar" diye konuştu.
Üretimlerinde, Çukurova'da yetişen doğal ve renkli pamukları kullandıklarını kaydeden Yakıcı, "Ürünlerimizde hiç kimyasal yok. Genellikle boyasız doğal iplikler kullanıyoruz. Çukurova topraklarında yetişmiş doğal, renkli pamuklarından oluşan ipliklerle dokumalarımızı yapıyoruz. İşleme ve nakışlarımızı dahi pamukla organik ipliklerle yaptığımız için sağlıklı tekstil ürünleri oluşturmuş oluyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-04-14 09:55:37

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