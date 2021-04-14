Adana´da, silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphelileri adliyede



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi. Savcılığın yakalama kararı ile harekete geçen ekipler, dün şafak operasyonu düzenledi. Tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1´i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-14 10:10:37



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