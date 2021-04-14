Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)

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CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Özacarlı´nın cenazesi kıyıya çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ VE OĞLU, SON KEZ SARILDI

Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cesedine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2021-04-14 10:29:48



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