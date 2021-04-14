Adana Büyükşehir Belediye Meclisi üçüncü oturumunda 22 maddeyi görüştü.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste Başkanvekili Bayar direkt gündemlere geçti.

Gündemin 46. Maddesinde, geçen ay CHP’li Leyla Karakaş tarafından verilen teklifte Şakirpaşa’da bir caddeye 8 Mart Özgürlük Caddesi adının verilmesi önerilmişti. Komisyona havale edilen teklif, oy çokluğuyla reddedildi. Hem komisyonlarda hem de mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı, teklifi mecliste de reddetti.

Meclis katibi Sevil Can, 47. Maddeyi atlayarak diğer maddeleri okudu. Bazı meclis üyelerinin hatırlatması üzerine 46. Madde okundu. Saimbeyli, Kozan, Pozantı ve Tufanbeyli’ye bağlı mahalle statüsünde olan köylerin yeniden kırsal statüye dönüştürülmesi ile ilgili komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile MHP’li Grup Başkanvekili Karaisalılı Cemal Demirdağ ise, kendi ilçelerine ait 59 mahallenin kırsal statüye dönüştürülmesiyle ilgili teklifin ilk önce mecliste görüşülmesine rağmen, komisyona gelmediğini ve meclis gündemine alınmadığına dikkat çekerek, 90 günlük sürenin geçeceği uyarısında bulundu. Meclis Başkanvekili Mustafa Bayar, bir yanlışlık yapılmış olacağını ifade ederek, konuyu takip edeceğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 13’ü komisyon raporu ve 9 teklif olmak üzere toplam 21 maddeyi görüştü.

Meclis yarın saat 14.00’te toplanarak meclis başkan vekili asil ve yedek üye seçimi, meclis katiplikleri ve ihtisas komisyonları seçimini gerçekleştirecek.

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