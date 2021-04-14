Adanalı kaptan, Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybetti

Adanalı kaptan Atlas Okyanusu'nda seyir halinde iken gemide ambara inişi sırasında dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.



Olay, önceki gün Brezilya’ya seyir halinde olan DS Sofie Bulker gemisinde meydana geldi. İkinci kaptan Erdem Bulat, geminin Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada rutin temizliği kontrol için ambara inmek isterken dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bulat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan olayın ardından cenazenin Adana'daki evine bir kaç gün sonra getirileceği bildirildi. Denizcilik camiasını yasa boğan vefatın ardından Dramar Denizcilik’ten konuyla ilişkin yapılan açıklamada, “DS Sofie Bulker gemimizde 1. Zabit (2.Kaptan) olarak çalışan değerli meslektaşımız Erdem Bulat’ın dün akşam saatlerinde ve açık denizde gemi Brezilya’ya seyir halinde iken rutin ambar temizliği kontrolü için ambara inişi sırasında dengesini kaybederek ambar tabanına düştüğünü ve hayatını yitirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Gemi Süvarisi uydu telefon aracılığı ile Telesağlık desteğini ivedilikle almış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen canımız Erdem Kaptan’ın kurtarılması mümkün olamamıştır. Bu üzücü haber gece ailesiyle de paylaşılmış olup, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Dramar Denizcilik çalışanlarına ve tüm denizcilik camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.