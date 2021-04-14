Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti

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ADANA, (DHA) - BREZİLYA'ya seyir halindeki DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı Erdem Bulat (30), merdivende dengesini kaybedip, düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Atlas Okyanusu açıklarında meydana geldi. Kongo'dan Brezilya'ya yola çıkan DS Sofie Bulker gemisinin Adanalı 2'nci kaptanı Erdem Bulat, temizlik kontrolü için ambara gitmek istedi. Ambara indiği sırada dengesini kaybeden Bulat, 8 metrelik merdivenden boşluğa düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulat'ın cenazesinin hafta sonu Pozantı ilçesindeki ailesine teslim edileceği öğrenildi. DHA-Dış Haberler Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2021-04-14 22:21:46



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