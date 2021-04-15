Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

İHA

Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı. Şahsın temizlik sırasında gözü açık olan maktulden korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 Sokak'taki 4 katlı evde 9 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve tek yaşayan Ertan Ürün’den (55) Mersin’de yaşayan ağabeyi Ata Ürün, 4 gündür haber alamadı. Bu nedenle Ürün, kardeşinin komşusu Mecit Koncuk’u arayarak, “Kardeşimden haber alamıyorum. Evine gidip bakabilir misin” dedi. Koncuk, eve gidip zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Koncuk, Ürün’ün başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis de kapıyı açtıramayınca itfaiye ekipleri gelip kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Ürün’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ürün’ün vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Ayrıca Ürün’ün birkaç gün önce bıçaklandığı belirlendi. Ürün’ün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise evde inceleme başlattı. Polis, öncelikle evden bir şey çalınıp çalınmadığına bakıp, cinayeti kim ya da kimlerin işlediğini çözmek için kapsamlı çalışma başlattı.

Katil arkadaşı çıktı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için evin etrafındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini alarak saniye saniye izlemeye başladı. Yapılan izlemede eve zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.’nin daha önce birlikte yarış atı satın aldıkları, atın yem ihtiyacının tamamını karşılayan Ürün’ün 2 Nisan’da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını karşılamadığı gerekçesiyle tartıştığı ve çıkan kavga sırasında Ercan G.’nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.
Öte yandan, zanlının öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı öne sürüldü. Zanlının ifadesinde önce cinayeti işlemediğini öne sürdüğü daha sonrada kabul edip pişman olduğunu öldürmek istemediğini ancak kendisine küfür edince öldürdüğünü, yüzünü de temizlik yaparken kendisine bakıyor gibi olduğu için kapattığını söylediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ’den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ...
Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı Adana’da yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalayan kedi, saniye saniye görüntülendi Esnaf Tufan Altunbüken: “Kedi biraz agresif. Yavrusuna saldırıldığını görünce gözünü kırpmadan 3 köpeğe birden saldırdı”
YEREL HABERLER Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı Adana’da ...
GESAM Başkanı Doğan:“Sanat, bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür' GESAM Dünya Sanat Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER GESAM Başkanı Doğan:“Sanat, bir güne sığdırılamayacak ...
Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek ...
Adanalı kaptan, Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adanalı kaptan, Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybetti
Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”
YEREL HABERLER Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”
Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”
YEREL HABERLER Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”
Adanaspor - Akhisarspor: 3-1
YEREL HABERLER Adanaspor - Akhisarspor: 3-1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1
İki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı Kadın, çocukları hastanede unuttuğunu öne sürdü
YEREL HABERLER İki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı Kadın, çocukları ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı ...
Adanaspor - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
Büyükşehir Meclisi 22 maddeyi daha görüştü Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir caddeye 8 Mart Özgürlük Caddesi adı verilmesi teklifi, CHP’nin lehte oyuna karşılık Cumhur İttifakı’nın ret oylarıyla kabul edilmedi
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi 22 maddeyi daha görüştü Seyhan ...
Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (3)
YEREL HABERLER Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı ...
`Kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER `Kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını ...
`Onun kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi
YEREL HABERLER `Onun kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, ...
Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun “Babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı Adana’da eşiyle tartışan şahıs rehin aldığı 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalıştığı sırada kızı “Babacığım beni atma, eve gidelim yapma” diye feryat etti Uzun süre kızını ayağından ve kolundan sarkıtıp aşağı atmakla tehdit eden şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, kız çocuğunu annesi alıp ambulansa koştu
YEREL HABERLER Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun “Babacığım ...
TCDD’den tren kazasıyla ilgili açıklama Arızalı treni istasyona itmek üzere yaklaşan yük treninin, makinistin durmaması nedeniyle bekleyen yük treninin boş vagonlarına arkadan çarptığı bildirildi
YEREL HABERLER TCDD’den tren kazasıyla ilgili açıklama Arızalı treni ...
Adana’nın yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Adana’nın yolları yenileniyor
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi
YEREL HABERLER Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz ...
Ölen balıkçı 1 buçuk metre daha yüzse kurtulacakmış Cesedi bulunan balıkçının arkadaşı Fatih Gözüküçük: “Az gücüm kalmıştı, ona yetişemedim. Arkadaşımdı, biz kardeş gibiydik”
YEREL HABERLER Ölen balıkçı 1 buçuk metre daha yüzse ...
Ceyhan’da PKK/KCK operasyonu Sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgütün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı kameralarla tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ceyhan’da PKK/KCK operasyonu Sosyal medya üzerinden ...
Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (2)
YEREL HABERLER Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı ...
Tren kazası bölgesinde enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tren kazası bölgesinde enkaz kaldırma ve onarım ...