Öldürüp, gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürüp, gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış

DHA

Öldürüp, gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan Ertan Ürün´ün (55), arkadaşı Ercan Gezer (54) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Ercan Gezer'in, Ertan Ürün´ü birlikte satın aldıkları yarış atıyla ilgili çıkan tartışmada öldürdüğünü, ardından evi paspasla temizlediğini, arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce de havluyla yüzünü kapattığını söylediği belirtildi.
Olay, 9 Nisan günü merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, bir süredir göremedikleri Ertan Ürün´ü merak edip, yalnız yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün´ün ağabeyi Ata Ürün´e bildirdi. Adrese gelen Ata Ürün, ağabeyinden haber alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri Ertan Ürün´ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ürün´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün´ün vücudunda 4 bıçak yarası olduğu saptandı.
SÜT KUTUSUNDAKİ SON KULLANMA TARİHİNDEN BELİRLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evdeki süt kutusunun üzerindeki son kullanma tarihinden yola çıkarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, 2 Nisan günü bölgeye yabancı bir kişinin apartmana girdiğini ve saatler sonra yeniden çıktığını belirledi. Bu kişinin Ürün´ün arkadaşı Ercan Gezer olduğunu tespit etti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri, bir süre önce Ürün ile Gezer´in ortaklaşa yarış atı aldıkları ve bu konuda aralarında zaman zaman sorunlar yaşandığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, cinayet şüphelisi Ercan Gezer´i, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi´ndeki adresinde yakaladı. Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti. İfadesinde, aldıkları yarış atının masrafları nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Ercan Gezer, "Olay günü masada oturuyorduk. Birden bana borcumu ödememi istedi. Hakaretler etti. Ben de dayanamayıp, öldürdüm. Pişmanım, böyle olsun istemezdim" dediği öne sürüldü.
GÖZLERİNİ AÇIK GÖRÜNCE YÜZÜNÜ HAVLUYLA KAPATMIŞ
Ercan Gezer, Ertan Ürün´ü öldürdükten sonra paspasla evi temizlediğini, bu sırada da arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce havluyla yüzünü kapattığını, suç aleti bıçağı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-15 10:27:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı
YEREL HABERLER Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden ...
Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi ...
FETÖ’den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ile serbest kaldı
YEREL HABERLER FETÖ’den gözaltına alınan 3 mali müşavir adli kontrol ...
Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı Adana’da yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalayan kedi, saniye saniye görüntülendi Esnaf Tufan Altunbüken: “Kedi biraz agresif. Yavrusuna saldırıldığını görünce gözünü kırpmadan 3 köpeğe birden saldırdı”
YEREL HABERLER Yavrusuna saldıran 3 köpeği böyle kovaladı Adana’da ...
GESAM Başkanı Doğan:“Sanat, bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür' GESAM Dünya Sanat Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER GESAM Başkanı Doğan:“Sanat, bir güne sığdırılamayacak ...
Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adanalı kaptan, açık denizde merdivenden düşerek ...
Adanalı kaptan, Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adanalı kaptan, Atlas Okyanusu'nda hayatını kaybetti
Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”
YEREL HABERLER Eyüp Arın: “Avantaj sağladık”
Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”
YEREL HABERLER Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”
Adanaspor - Akhisarspor: 3-1
YEREL HABERLER Adanaspor - Akhisarspor: 3-1
TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Akhisarspor: 1
İki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı Kadın, çocukları hastanede unuttuğunu öne sürdü
YEREL HABERLER İki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı Kadın, çocukları ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı ...
Adanaspor - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
Büyükşehir Meclisi 22 maddeyi daha görüştü Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir caddeye 8 Mart Özgürlük Caddesi adı verilmesi teklifi, CHP’nin lehte oyuna karşılık Cumhur İttifakı’nın ret oylarıyla kabul edilmedi
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi 22 maddeyi daha görüştü Seyhan ...
Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (3)
YEREL HABERLER Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı ...
`Kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER `Kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını ...
`Onun kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi
YEREL HABERLER `Onun kanı akarsa büyü bozulacak´ diye bağırıp, ...
Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun “Babacığım yapma” feryadı yürekleri yaktı Adana’da eşiyle tartışan şahıs rehin aldığı 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalıştığı sırada kızı “Babacığım beni atma, eve gidelim yapma” diye feryat etti Uzun süre kızını ayağından ve kolundan sarkıtıp aşağı atmakla tehdit eden şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, kız çocuğunu annesi alıp ambulansa koştu
YEREL HABERLER Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun “Babacığım ...
TCDD’den tren kazasıyla ilgili açıklama Arızalı treni istasyona itmek üzere yaklaşan yük treninin, makinistin durmaması nedeniyle bekleyen yük treninin boş vagonlarına arkadan çarptığı bildirildi
YEREL HABERLER TCDD’den tren kazasıyla ilgili açıklama Arızalı treni ...
Adana’nın yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Adana’nın yolları yenileniyor
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi
YEREL HABERLER Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz ...
Ölen balıkçı 1 buçuk metre daha yüzse kurtulacakmış Cesedi bulunan balıkçının arkadaşı Fatih Gözüküçük: “Az gücüm kalmıştı, ona yetişemedim. Arkadaşımdı, biz kardeş gibiydik”
YEREL HABERLER Ölen balıkçı 1 buçuk metre daha yüzse ...
Ceyhan’da PKK/KCK operasyonu Sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı, örgütün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı kameralarla tespit edilen 10 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ceyhan’da PKK/KCK operasyonu Sosyal medya üzerinden ...