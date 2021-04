Karslıoğlu: “İnşaat sektöründe bazı adımların atılma zamanı geldi”

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye’de ve Adana’da sıkıntılı günler geçiren inşaat sektörünün çözüm noktasında bazı adımların atılmasının zamanının geldiğini söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER), Adana Müteahhitler Birliği Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Haydar Çakıroğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette müteahhitlerin ortak paydası olan inşaat sektörü ve yaşanılan sıkıntılar ele alınarak çözüm noktasında istişareler yapıldı.



“Çözüm noktasında her türlü iş birliğine hazırız”

Ziyarette konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Müteahhitler Birliğinde bilgi, birikim ve tecrübe olarak inandığımız, destek verdiğimiz başkanlığa seçilen Haydar Çakıroğlu ve yeni oluşan yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Ülkemizde ve Adana da sıkıntılı günler geçiren inşaat sektöründe çözüm noktasında bazı adımların atılması zamanı gelmiştir. Çözüm noktasında AKAMDER olarak her türlü iş birliğine hazırız. Bu adımların başında ise Adana’daki imar sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması gelmektedir” dedi.



“Adanalı müteahhitlerimiz diğer illerde projeler gerçekleştiriyor”

Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu da AKAMDER’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AKAMDER’in bu destek açıklamaları elbette inşaat sektörünün sorunlarının çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Sektörün sorunları giderek büyümektedir. Sonuç olarak Adanalı müteahhitlerimiz diğer illerde projeler gerçekleştiriyor. Ekonominin lokomotifi olan sektörün Adana’ya katkı koyması adına başkanımızın da belirttiği üzere imar sorunu bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. AKAMDER’in sektörde atacağı tüm adımlarda bizde Müteahhitler Birliği olarak her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.

