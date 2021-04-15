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Adana’da Ramazan boyunca gıda denetimleri aralıksız sürecek Adana'da Son 3 ayda 356 bin gıda denetimi yapıldı

İHA

Adana’da Ramazan boyunca gıda denetimleri aralıksız sürecek Adana'da Son 3 ayda 356 bin gıda denetimi yapıldı

Adana’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Kontrol ekipleri, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde sıkıntı yaşamaması için Ramazan ayı boyunca gıda denetimlerine devam edecek.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin başkanlığında, Gıda Kontrol ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında; Korona virüs pandemi süreci döneminde 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontroller titizlikle yapılıyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca gıda denetimleri aksatılmadan devam edecek. Ramazan ayı ile birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verilecek.

Pandemi kurallarına uyuma bakılacak
Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz olarak uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek.

Ramazan paketleri kontrol edilecek
"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak. Gıda işletmelerince "paket servis" uygulamaların devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına özen gösterilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması için azami şekilde özen gösterilmesi sağlanacak.

Son 3 ayda 356 bin gıda denetimi yapıldı
Öte yandan, 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 304 bin 760 denetim, gıda üretim yerlerinde 52 bin 187 denetim olmak üzere toplam 356 bin 947 denetim gerçekleştirildi.
Yapılan bu denetimler sonucunda gıda işletmelerine toplam 2 bin 536 yasal işlem ve 23.897.101 TL’lik idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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