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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş’taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

İHA

Karataş’taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

Adana’nın Karataş ilçesinde hazine arazilerini yaklaşık 3 milyon lirayı bulan rüşvet karşılığı üçüncü şahıslara sattıkları iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı, aralarında muhtar H.T ve 2 kişinin de adli kontrolle serbest kaldığı davanın detayları, tapelere yansıdı.
Dava dosyasına giren tapeler ve müşteki ifadelerinde, Jandarma tarafından operasyon kapsamında sorgusuna çağrılan vatandaşlara, nasıl ifade vereceklerine yönelik muhtarın telefonla verdiği taktiksel talimatlar da belgelendi.
Fiziki ve teknik takipten sonra elde edilen verilen ışığında Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Şubat’ta düğmeye bastığı operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Karataş’ta ecri misil bedeli ödemeden devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, Milli Emlak memurları, polis memurları ve görevden uzaklaştırılan Bebeli Mahallesi Muhtarı H.T’nin de aralarında bulunduğu çete üyelerin hazine arazilerini rüşvet karşılığı üçüncü şahıslara devrettikleri operasyonla ilgili tapeler, olayın gerçek boyutunu gün yüzüne çıkardı.
Görüşmelerde, açığa alınan muhtar H.T ve Karataş'ta Kaymakam'a korumalık yapmış olan polis memuru N.U ile yaptığı telefon görüşmesinde şu diyaloglar dikkat çekti:
"Polis Memuru N.U : “Boşver sen içeride şeyimiz var ya canını sıkma sen.
Muhtar H.T: Öylemi tamam abi. Onunla ilgili bir görüşeceğiz orada zaten seninle
Polis memuru N.U: İyi senin misafirin uçak bileti kesildi
Muhtar H.T: Hı
Polis memuru N.U: pazartesi uçağa bindiriliyor
Muhtar H.T : Tamam İnşallah
Muhtar H.T : İşi bitiyor mu pazartesi ?
Polis Memuru N.U : Pazartesi okey yazsısı geliyor. Muhtemelen pazartesi akşam yada Salı ilişiğini keser
Muhtar H.T: onun takibini yap baba sen kurtulalım o işten
Polis memuru N.U: Üç beş kuruş da bana bir harçlık at. Ya durumum hiç yok.
Muhtar H.T: Ayarlarız.
Muhtar H.T: Sen o işin takibini yap
Polis Memuru N.U: Bileti alınıp uçağa bindirilecek işte tercih ettiğin bir ilçe var mı ?
Muhtar H.T: Neresi olursa olsun gitsin neresi olursa olsun.
Polis Memuru N.U: Doğu mu? Batı mı?
Muhtar HT: Doğu, doğu, doğu, batı olursa tekrar bu aralara çıkar gelir
Polis Memuru N.U: tamam reis. Dosyasına bir bakayım. Doğusu bitmiş mi bitmemiş mi? Ona göre hareket edelim
Muhtar H.T: Hallettiğin dakika hatta saniye diyeyim dakika değil
Muhtar H.T: 140 yazmışsın yüz kırk yazmışsın o ne ?
Polis Memuru N.U: Arttırdılar
Muhtar H.T: O zaman biz bir şey demedik onlar da duymadı. Boşver o zaman. Kapat gitsin.
Polis memuru N.U: Konuyu mu ?
Muhtar H.T : He. Yüz kırk müz kırk ne, demedik ya. Kimden alıp kime vereceğiz.
Polis memuru N.U: Dedin 4 muhtar var. Sen dedin ya muhtarım
Muhtar H.T : Abi 4 muhtar var. Adam başı yirmişer lira alırım dedim. He ne alabilirsek oda yirmişer lira alırım. Yüz kırk müz kırk
Polis memuru N.U: İyi tamam Hakan abi. Tamam tamam".

Paralar “köye yardım” adı altında toplanmış
Köyden bir vatandaşın davada kapsamında verdiği paralar nedeni ile muhtar H.T'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Jandarmanın kendini çağırması üzerine muhtar H.T ile arasındaki konuşmada muhtarın verdiği talimatlar dikkat çekti. Görevden alınan muhtar, arazisi olan vatandaşa "Abi, yukarıdan mukarıdan değil. Sen o parayı köye yardım olarak yaptın. Orada yer vardı” dediği kayıtlara yansıdı.

Anız cezasına muhtar talimatlı itiraz
Dosyada yer alan tapelerde muhtar H.T’yi arazinde anız yakılmasından dolayı cezai işlem uygulanan vatandaş arayarak:
Muhtar HT: Ceza geldi size
Vatandaş: Tebligat geldi
Muhtar H.T : Adana İdare mahkemesi bakar buna. Adana idare mahkemesine dilekçe vereceksin
Vatandaş: tamam öyle yaparım
Muhtar H.T: Hiç olmazsa ödemeni durduruyor. 3 sene, 4 sene, 5 sene sürer. Hiç olmaz ise faizi olmaz. Ödeyecek olursan da 5 sene sonra ödersin
Vatandaş. Tamam
Muhtar H.T: Hatta hatta diyeceksin ki sadece biz değil yakmadığımız halde bir sürü kişilerde bu iş oldu bizden haraç istedi. Biz de vermeyince diğer köylerde de var. Bize böyle böyle milletin arkasından yazdığı cezayı yolluyor diyeceksin. Bunu da ekle altına. Sadece sen değilsin diğer köylerden para toplamışlar. Para aldıkları halde yazıp yollamışlar”

“Devlete verilen ecri misil bedelinde indirim adında rüşvet iddiası”
Dosyada yer alan bir arsa sahibi vatandaş ise telefon tapelerine yansıyan görüşmeler şöyle:
"Muhtar H.T : Şöyle diyeyim, ben sana yanlış anlama. Pilava dökülen yağ araya gitmez. Ben sana öyle diyeyim, ben yoksa karışmam. Beni ilgilendiren bir şey yok. Ben açık konuşayım adamın şeyine bak ta 30’dan kaça çektiler. Aynısı senin de başına gelecek”
Vatandaş: Evet
Muhtar H.T: Bu sektör böyle, bu sektör böyle".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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