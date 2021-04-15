Kedi, yavrusuna saldıran 3 sokak köpeğini kovaladı

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Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)ADANA'da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı. Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi, 7 aylık yavrusunu kurtarmak için köpeklere saldırdı. Köpekler kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi, bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü. Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, 'Adana'nın suyundan içen kedi modu' notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-04-15 14:01:05



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