Çukurova Cup Tenis Turnuvası 19 Nisan’da başlıyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i bu yıl 21’incisi yapılacak Çukurova Cup Tenis Turnuvasına davet etti.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, 19 Nisan’da Sporcular Gecesi ile başlayacak Çukurova Cup Tenis Turnuvası hakkında bilgi verdi.

Keskin, “Turnuvaya 20 ülkeden 64’ü kadın, 64’ü erkek olmak üzere toplam 128 sporcu katılacak. Doğa Koleji sponsorluğunda gerçekleştirilecek uluslararası düzeydeki turnuvanın geçen yıllarda olduğu gibi görkemli geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Başkan Soner Çetin’in tenise büyük hizmetleri olduğunu belirterek, “Sayın Soner Çetin, aynı zamanda kulübümüzün üyesi. Daha önce de Çukurova Belediyesi turnuvamıza sponsor olmuştu. Bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 24 Nisan Cumartesi günü final maçları oynanacak ve sonrasında ödül töreni gerçekleştireceğiz. Kendisini de aramızda görmekten mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

Turnuvaya 14 yaşa kadar olan sporcuların katılacağını ve “2021 Tennis Europe Junior Tour” adıyla gerçekleştirileceğini belirten Ali Refah Keskin, Adana’nın teniste çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, bu yıl milli takıma 67 sporcu göndermeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Kulüp Başkanı Ali Refah Keskin’in çalışmalarından övgüyle söz etti. Başkan Soner Çetin, “Çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum. Çok başarılı işler yapıyorsunuz. Tenis sporunun Adana’da gelişmesine önemli katkılar verdiniz. Adana’nın Türkiye’de söz sahibi olmasında büyük emeğini var” dedi.

ATDSK üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Soner Çetin, bu yıl 21’incisi düzenlenecek turnuva çok önemli. Adana’nın teniste geldiği önemli yerine gösteriyor. Emekleri için kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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