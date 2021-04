İranlı mimar kadın eşinden öldüresiye dayak yedi Evin bahçesine mezar kazarak ölümle tehdit etti

Adana’da yaşayan İranlı uyruklu kadın mimar, 4 yıldır evli olduğu eşi tarafından komşularının evinin bahçesinde darp edildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadın İHA muhabirine verdiği röportajda, “Biz çok korkuyoruz her zaman diyoruz ki bir korumamız olsaydı. İki tane tek kadınız nasıl kendimizi koruyabiliriz” dedi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, yaklaşık 1 aydır eve gelmeyen eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.



“Her zaman sarhoş geliyordu eve”

4 yıldır evli olduklarını dile getiren İran uyruklu kadın mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, “Kocamla evlendikten sonra ara sıra tatsızlıklar ve şiddet oluyordu. Her zaman sarhoş geliyordu eve, bir kişi onu gerdiği zaman hemen bize yansıtıyordu. Bize vuruyor ve dövüyordu” dedi.



“Bir ay eve gelmedi, komşumuz iftara çağırmıştı oraya gelip beni dövdü”

Bir ay boyunca eşi Z.Ç’nin eve gelmediğini aktaran Galavizh Ayoubi Amirabad, ”Evden habersiz gitti, hatta bizim telefonlarımızı hep engelledi. Komşumuz bizi iftar için çağırdı. Bir aydan sonra komşuya iftara gittik. Komşumuzun kapısına geldi. Bir aydır neredesin dedim. Çoluk çocuğu aç ve sefil bıraktın neredesin diye sordum. Komşumuz hamile olduğu için evinde içinde değil gel dışarıda konuşalım dedim. Dışarıda onunla konuşmak isterken şiddete başladı. Bana vurmaya başladı, kafamı duvara vurdu daha sonra yere vurdu. Bana dedik ki, senin gibi bir köpeği öldürsem sadece 5 ay hapse gidiyorum dedi. Elimde kırıldı” diye konuştu.



“Hayat garantimiz yok, kaç defa evin bahçesine mezar kazıp tehdit etti”

Galavizh Ayoubi Amirabad, “Bizi tehdit ettiği için kızım ve ben çok korkuyoruz. Hayat garantimiz yok. Evimizin bahçesine mezar kazdı, seni gömüyorum. Sen yabancısın kimse seni bulamıyor. Kimse sen sormuyor, senin arkanda bir kişi yok dedi. Hep beni ve kızımı tehdit ediyor. Bizim evimiz bir bahçe içindedir. Biz çok korkuyoruz her zaman diyoruz ki bir korumamız olsaydı. İki tane tek kadınız nasıl kendimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

Sosyal medyada Galavizh Ayoubi Amirabad darp edildiği görüntülerde, şüpheli Z.Ç.’nin, “Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 35 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum” demesi dikkat çekti.

Z.Ç. daha sonra görüntüyü çeken kızına, “Seni yok edeceğim, çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" deyip tükürdüğü görüldü.

