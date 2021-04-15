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Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı

İHA

Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyle tartışan ve tabancayla etrafa ateş açan şahıs 3 kişiyi yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı’ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal G. aralarında husumet olduğu öne sürülen Fatih K.’nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine Kemal G., tabanca ile Fatih K’nın iş yerine doğru hedef gözetmeden defalarca ateş açtı. Ardından Kemal G. olay yerinden kaçtı. Açılan ateşler sonucunda Fatih K.’ya ait iş yerinde çalışan Mehmet Ö, olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş. bacaklarından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren Kemal G.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, yaralılardan birinin yakını haber alıp geldiği olay yerinden sinir krizine girip gözyaşlarına boğuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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