'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği İran uyruklu mimar kadını dakikalarca darbetti (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği İran uyruklu mimar kadını dakikalarca darbetti (2)- Yeniden

DHA

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği İran uyruklu mimar kadını dakikalarca darbetti (2)- Yeniden


Akif ÖZDEMİRNuri PİRGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad (32), 5 yıllık evli olduğu bir çocuğunun babası olan eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından darbedildi. Amirabad'ın ilk evliliğinden olan kızı tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde eşine tokat ve tekme darbeleriyle saldırıp, saçından yerde sürükleyen Coşkun'un, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri tepki çekti. konu ile ilgili polisin başlattığı soruşturmada gözaltına alınan saldırgan eş Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İran uyruklu Galavizh Ayoubi Amirabad, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftar yemeğine gitti. İddiaya göre 1 aydır eve gelmeyen eşi Zülküf Coşkun'da eşinin ardından komşalarına gitti. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından darbedilmeye başlandı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu. 
'LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN' NOTU İLE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdite maruz kaldığını öne sürdü. Hayatlarından endişe ettiklerini belirten A.F.J., 'Lütfen bize yardım edin' notuyla görüntüleri paylaştı.
DAKİKALARCA DARBETTİ
Görüntülerde saldırganın İranlı Amirabad'ı dakikalarca darbettiği görüldü. Coşkun'un, kendisini görüntüleyen A.F.J.'ye de, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken A.F.J., yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor. 
'10 SENE DE YATSAM GÖZE ALIYORUM'
Vicdanları sızlatan görüntülerde saldırgan Coşkun'un, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüklediği eşine, "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı.
'SENİ YOK EDECEĞİM'
Coşkun'un, yere düşürdüğü Amirabad'ı bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de görüntülere yansıdı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANAN COŞKUN TUTUKLANDI
Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği ve oturduğu adresi belirlenen Coşkun, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, bugün (perşembe) sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
VALİLİK: ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINDI
Adana Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Galavizh Ayoubi Amirabad'a 'önleyici tedbir kararı' uygulandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"155 Polis İhbar Hattı´na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z.Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında "Önleyici Tedbir Kararı" uygulanmıştır. 14.04.2021 günü gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç., 15.04.2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."
'KIZIMI DA DÖVDÜ AĞZINDAN KAN GELDİ'
Saldırgan Zülküf Coşkun ile 5 yıldır evli olduklarını anlatan Amirabad, "6 yıl önce geldik İran´dan. Türkiye sınırlarına sığındım. Onlar da mülteci olarak beni kabul ettiler. 1,5 sene sonra evlendim. 4,5 sene 5 yıla yakın oldu evliyim. İlk günler her şey güzel geçiyordu hayatımız da güzeldi, her şey yolundaydı. Benim ekonomim kötü oldu, kavgalar şiddetler başladı. Bilmiyorum, bahaneler başladı. 'Annen böyle diyor, kız kardeşin' böyle diyor dedi. Bahaneler ve kavgalar başladı. Her akşam sarhoşken beni ve çocuklarımı dövüyordu. Hatta kızıma bir kere vurdu ağzından kan geldi. Öyle başladı şiddetler. Ben hep diyordum ki tamam geçiyor, geçiyor. Daha iyi oluyor. En son 1 ay bizi terk etti. Hiç bilmiyordum neredeydi. İş yerine de gitmedi eve de gitmedi. Hiç demedi bu benim karım, oğlum, kızım burada açtır toktur hiç anlamıyordu" dedi.
'SEN BENİ KORKAK MI SANDIN' DİYEREK DÖVMÜŞ
Bir aydır eve gelmeyen Zülküf Coşkun'un komşusuna iftara geldiği gün evinin önüne geldiğini anlatan Amirabad, "Bir ay sonra geldi komşum iftara davet etti. Geldi sarhoş sarhoş saldırmaya başladı. Ev içerisinde hatta ayakkabıları da çıkarmadı ben de dedim ki 'sakin ol bu kadın hamile en azından dışarıda konuşalım, komşumuzdur'. Aldım dışarıda konuşuyorduk saçımı çekti. Şimdiye kadar saçlarım dökülüyordu. 'Vazgeç yapma' dedim. 'Sen beni korkak mı sandın' diyerek şiddete başladı. Beni yere düşürdü. Öyle olaylar oldu ki hatırlamıyorum bazı şeyleri. Başımı duvarlara yerlere vurdu. Sebepsiz oldu bunlar. Orada da hep diyorum diyorum ki 'ne yaptım ben günahım ne? Beni neyle suçluyorsun' dedim hep. Hani insanı bir şeyle suçlarsın vurursun olur ama suçsuz, hiçbir şey yapmayan, güçsüz, gariban olan, kimsesiz bir insana böyle vurmak çok yanlış. İnsani değil" diye konuiştu. 
Amirabad, eşinin ailesi tarafından da şikayetinden vazgeçmesi için zorlandığını sözlerine ekledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2021-04-16 00:05:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran uyruklu karısını darp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İran uyruklu karısını darp eden şahıs tutuklandı
(Görüntülü) HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HUSUMETLİSİNİN İŞ YERİNİ BASIP, ...
Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 ...
İranlı mimar kadın eşinden öldüresiye dayak yedi Evin bahçesine mezar kazarak ölümle tehdit etti
YEREL HABERLER İranlı mimar kadın eşinden öldüresiye dayak yedi Evin ...
Husumetlisinin iş yerini basıp, tabancayla ateş açtı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisinin iş yerini basıp, tabancayla ateş açtı: ...
'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti
YEREL HABERLER 'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği ...
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi Cumhur İttifakının adayları olan Firdevs Cingözler 52, Zafer Koç ise 48 oy alarak asıl katipliklere seçildi. MHP'den Vedat Özder ve Erdal Hatipoğlu ise AK Parti'den yedek meclis katipliğine seçildi
YEREL HABERLER Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi Cumhur ...
Seyhan’da eşitlik dostu işyerlerine ‘mor bayrak’ Belediye, eşitlik dostu işyerlerinin harçlarında indirim avantajı sunuyor
YEREL HABERLER Seyhan’da eşitlik dostu işyerlerine ‘mor ...
Tufanbeyli’de uyuşturucuya geçit yok Kaymakam Sarı: "Son uyuşturucu taciri yakalanana kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir"
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de uyuşturucuya geçit yok Kaymakam Sarı: ...
Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor 19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinin izine Londra’da rastlandı Cami imamı ve cemaat çinilerin tekrardan yerlerine konmasını bekliyor
YEREL HABERLER Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerini bekliyor 19 sene ...
Çukurova Cup Tenis Turnuvası 19 Nisan’da başlıyor
YEREL HABERLER Çukurova Cup Tenis Turnuvası 19 Nisan’da başlıyor
Kedi, yavrusuna saldıran 3 sokak köpeğini kovaladı
YEREL HABERLER Kedi, yavrusuna saldıran 3 sokak köpeğini kovaladı
Sinanpaşa, Adana’nın Manhattan’ı olacak Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu 17 yıl sonra çözüme kavuştu Sinanpaşa’daki kentsel dönüşüm, yatay mimariye uygun prestij bir proje olacak Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: “Burası Yüreğir’e değer katacak proje olacak”
YEREL HABERLER Sinanpaşa, Adana’nın Manhattan’ı olacak Yüreğir ...
Plastik kirliliğine karşı 'Plastiksiz Doğu Akdeniz Platformu' kuruldu
YEREL HABERLER Plastik kirliliğine karşı 'Plastiksiz Doğu Akdeniz ...
Pozantı'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Pozantı'da enkaz kaldırıldı, tren seferleri yeniden ...
Karataş’taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karataş’taki milyonluk rüşvet operasyonunda yeni ...
Adana’da 3 ay koruyucu özellikte ‘Nano gümüş’ dezenfektan üretiliyor Kimya Vadisi’nde piyasada litresi 300 liranın üzerinde olan nano gümüş dezenfektan üretilecek Katma değeri yüksek nano gümüş dezenfektan mikroplara karşı 3 ay etkili Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin: “ Kendi yöntemimizle piyasaya sürülmesine imkan hazırlayacağız” “Nano gümüş ilk ay yüzde 95 etkili”
YEREL HABERLER Adana’da 3 ay koruyucu özellikte ‘Nano gümüş’ ...
Adana’da Ramazan boyunca gıda denetimleri aralıksız sürecek Adana'da Son 3 ayda 356 bin gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Adana’da Ramazan boyunca gıda denetimleri aralıksız ...
Risk faktörlerinin birleşimi kalp sağlığı için tehlike oluşturuyor
YEREL HABERLER Risk faktörlerinin birleşimi kalp sağlığı için ...
Adana'da üreticileri 19 bin kg tohumluk dağıtıldı Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında 2021 yılı bahar döneminde ekimi yapılacak olan, silajlık mısır, yemlik soya, yonca ve fiğ tohumlukları üreticilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Adana'da üreticileri 19 bin kg tohumluk ...
Öldürüp, gözlerini açık görünce havluyla yüzünü kapatmış
YEREL HABERLER Öldürüp, gözlerini açık görünce havluyla yüzünü ...
Karslıoğlu: “İnşaat sektöründe bazı adımların atılma zamanı geldi”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “İnşaat sektöründe bazı adımların atılma ...
Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden başladı
YEREL HABERLER Tren yolundaki enkaz kaldırıldı, seferler yeniden ...
Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizledi Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı Yerde gözü açık yatan cesetten korkan zanlının, temizlik yaparken korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi ...