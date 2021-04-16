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Kızını damdan atmaya çalışan baba tutuklandı Adana’da girdiği psikolojik bunalım nedeniyle 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalışan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı Ailesi, Mustafa A.'nın 15 gün önce psikolojisi bozulduğu için tedavi görmesi amacıyla savcılığa başvurduklarını belirterek, cezaevine gönderilmek yerine tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi

İHA

Kızını damdan atmaya çalışan baba tutuklandı Adana’da girdiği psikolojik bunalım nedeniyle 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalışan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı Ailesi, Mustafa A.'nın 15 gün önce psikolojisi bozulduğu için tedavi görmesi amacıyla savcılığa başvurduklarını belirterek, cezaevine gönderilmek yerine tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi

Adana’da girdiği psikolojik bunalım nedeniyle 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalışan baba, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı. 14 Nisan öğle saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, 4 yaşındaki kızı ile eşini rehin aldı. Anne ve babasını da evden gönderen Mustafa A., daha sonra eşini ve kızını dama çıkardı. Kendine de zarar veren Mustafa A.'yı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna etmeye çalıştığı şahıs, bir türlü ikna olmadı. Bu arada Eda A. eşinin elinden kurtulup kaçtı. Buna sinirlenen koca, kızını damdan aşağı atmakla tehdit etti. Şahıs kızını bazen ayağından bazen de elinden aşağı sarkıtarak atmaya çalıştı. Bu arada ise kız çocuğunun “Babacığım beni atma, eve gidelim yapma” diye ağlaması yürekleri dağladı. Bu sırada anne Eda A. da gözyaşları içinde kocasına yalvardı. Bir süre çocuğunu sarkıtan baba, daha sonra suyu açıp etrafa su sıktı. Mustafa A.'nın kayınpederi Mehmet Yavuz da olay yerine gelerek damadı ile konuştu. Mustafa A., kayınpederinin eşiyle birlikte yanına gelmesini istedi. Yavuz, kızıyla birlikte damadının yanına çıktı. Onunla konuşurken damadının kucağındaki çocuğu almak istedi. Bu sırada polisler de dama geldi. Ancak Mustafa A., direnerek çocuğu vermek istemeyince polis biber gazıyla müdahale etti. Anne bu sırada çocuğu alıp aşağı kaçtı. Çocuk ve annesi ambulans ile hastaneye kaldırılırken Mustafa A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Mustafa A.’nın ifadesinde eşinin iki gün önce çarşıya gitmek istediğini bu nedenle tartıştıklarını, olay günü de dama çıktıkları için tartıştıklarını öne sürdü. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Mustafa A.’nın ailesi ise onun daha önce çok iyi bir insan olduğunu, 15 gün önce psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle tedavi görmesi için savcılığa başvurduklarını, Mustafa A.’nın cezaevi yerine hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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