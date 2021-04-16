Tufanbeyli’de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu

Tufanbeyli Belediyesi'nin ödüllü kapalı semt pazarı proje yarışmasının birincisi belli oldu.

TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı Mimar Emre Kocaoğlu’na ait “Tufanbeyli Belediyesi Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi “ isimli proje yarışmada oy birliği ile birinci seçildi. Proje tasarımı ile Tufanbeyli yöresel ürünlerin satışının da ön plana çıkması bekleniyor.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından 3 Mart’ta başlayan semt pazarı proje tasarım yarışmasında mimar Emre Kocaoğlu, semt pazarı projesi ile birinci olarak 10 Bin TL ödülün sahibi oldu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, mimar Emre Kocaoğlu’na yarışmada birinci gelen projesi için teşekkür ederken Tufanbeyli’nin gelişmesi ve afette yıkılan pazar yerinin yeni modern ve Tufanbeyli yöresel ürünlerinin ön plana çıkacağı bir proje ile yeniden inşa edileceğini ifade etti.

Başkan Ergü, "10.000 TL ödüllü kapalı semt pazar yerimize sunulan toplam 6 adet proje üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde; bölgemizin iklim şartları mevsimsel yağış türü ve miktarı, rakım, coğrafi durum, proje yaklaşık maliyeti, ilçemizin nüfus sayısı ve sosyal ihtiyaçları, belediyemizin bütçe durumu kriterlerini göz önünde bulundurarak yarışmacı projeler arsında uygulanabilirliği ve yukarıda ki kriterlere uygunluğu açısından yarışmacı TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı Mimar Emre Kocaoğlu’na ait Tufanbeyli Belediyesi Pazar yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi isimli proje, seçici kurul üyelerinin oy birliği ile ödüle layık bulunarak yarışmada 1 inci seçilmiştir. Seçilen projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

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