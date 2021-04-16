Tufanbeyli'nin sembolü olan sümbül için ilçede tanıtım billboardları yapıldı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Doğanbeyli ve Güzelim köyleri civarında yılın belirli bir zaman aralığında yetişen ve bilimsel araştırmalara konu olan beyaz renkli ve oldukça gösterişli yapısıyla dikkat çeken Sümbül, Tufanbeyli belediyesi tarafından korunması ve tanıtımı için billboardlara yansıdı.

İlçesinin sembolü olan ve koruma altında olan Sümbüller, yılın bahar döneminde doğada kendini gösterirken sümbüllere zarar verilememesi ve değerinin anlaşılması için Tufanbeyli Belediyesi billboardlar da Sümbüllere yer verdi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ,yaptığı açıklamada sadece Tufanbeyli’de doğa tutkunlarının gözlemleyebileceği Sümbül'ün ilçenin kapılarını Dünya’ya açan marka bir değeri olduğunu ifade ederek bu nadide çiçeğin korunma altında olduğunun altını çizdi.

Ergü, "İlçemizin değerine değer katan sümbüller için özel bir çalışama ile sümbüllerin billboardlara yansıttıklarını ifade eden Başkan Ergü, ilçemizde bulunan hem vatandaşlarımız hem de doğa tutkunlarına ilçemizin değeri olan doğa tutkunlarının nadir ve sadece ilçemizde görebileceği sümbüllerimiz için hem korunması hem de tanıtımı için çeşitli noktalar da çalışma yaptık. Tufanbeyli ilçemiz sadece tarihi Şar Antik Kenti ile değil doğası endemik bitkileri ile de Adana’mızın göz bebeğidir” dedi.

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