Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane isminin tabutunu omuzladı

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ADANA, (DHA)ADANA Demirspor´un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar´ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Adana Demirspor´un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar´ın da katılımıyla Asri Mezarlığı´nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal´ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal´ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazeden görüntüler

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-04-16 15:17:51



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