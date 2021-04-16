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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan belediyesi park ve bahçe ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

İHA

Ceyhan belediyesi park ve bahçe ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan tüm parkların bakım, onarım, çim biçme, temizlik çalışmalarına devam ederken diğer yandan korona virüse karşı Ceyhan'da dip bucak dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Vatandaşlarımız evde kalsın bizler gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Ekiplerin gece gündüz çalıştığına vurgu yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Tüm ekibim ile birlikte sahalardayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçemiz genelinde hummalı bir şekilde çalışarak tüm parkların bakım ve onarımını sağlıyor, diğer yandan çim biçme ve temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Kötü görüntü sağlamamak ve ilçemizi tertemiz yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

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