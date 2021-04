Ç.Ü'de radyolojik terörizm saldırısına karşı dozimetre geliştirdi

Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Fen Edebiyat Fakültesi'nde radyolojik terörizm saldırılarına karşı dozimetre geliştirildi.

Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, NATO destekli Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (CBRN) Ajanlarına karşı savunma projesi ve yeni buluşlar hakkında yapılan tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda radyolojik terörizm saldırılarına karşı geliştirilen üstün özelliklere sahip dozimetrik malzemeler ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil, Belçika’da NATO’nun Barış ve Güvenlik için Bilim Programı, SPS ileri teknolojiler, CBRN ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projeleri desteklediğini ifade etti. Prof. Dr. Yeğingil, NATO’nun SPS projelerinin, NATO ortak ülkelerinin bilimsel ortam ve aktivitelerinin son teknolojinin gereksinimine uygun aletlerin satın alınmasına katkı sağlayarak, araştırma laboratuvarlarını ve genç bilim insanlarını fonlayarak desteklediklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü olarak yer aldıkları projenin üç yıl için desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. Yeğingil, çok uluslu bu projenin konusunu ise şu şekilde açıkladı:

“Radyolojik Acil Durumda Maruz Kalınan Dozun ve Radyoaktif Kaynağın Cinsinin Belirlenmesi (Determination of exposed dose and radioactive source identity in radiological emergency) adlı bu projenin toplam uluslararası çalışma grubu sayısı sekiz olup, bu gruplar NATO ülkelerine (Türkiye, ABD, Polonya) ve NATO ortak ülkelerine (İsrail, Ukrayna, Yeni Zelanda) ait enstitülerindendir. Projenin ana amacı, radyoaktif maddelerin kullanıldığı beklenmedik bir terörist saldırı karşısında halkın önceden üzerlerinde taşıyabileceği şekilde tasarlanmış dozimetreleri geliştirmek ve bu dozimetrelerle, saldırı sırasında kişinin maruz kaldığı dozu belirlemek; aynı zamanda radyoaktivitenin cinsine karar vermektir; böylece beklenmedik bir felaket sırasında hastanelerdeki triaja yardımcı olmaktır. Yarısına gelinen projede Çukurova Üniversitesi grubu tarafından bulunan yeni dozimetrik malzemeler bütün dünyada kliniklerde tedavi sırasında ve kişisel dozimetre olarak yaygın olarak kullanılmakta olan ticari dozimetrelerle karşılaştırıldığında hassasiyetleri onlardan daha güçlü ve dozimetrik lüminesans karakteristikleri de çok üstün malzemeler olarak rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili Q1 dergilerinde çok sayıda yayın yapılmıştır.”

Rektör Prof. Dr. Tuncer de üniversitenin araştırma konusunda önemli adımlar attığını belirterek amaçlarının, bağımsız araştırma yapma kabiliyetine ve alanında temel bilimlerle donatılmış bireyler yetiştirip bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tuncel, uluslararası standartlarda bilgi üretmenin, ürettiği ve üretilmiş nitelikli bilgiyi kullanarak paylaşmanın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmanın ve güvenilmenin önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.