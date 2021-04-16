Barınma merkezinde PKK’lı yakalandı

Adana’da geçici barınma merkezinde bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKKKCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda jandarma ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde bulunan geçici barınma merkezinde yabancı uyruklu 1 şahsın bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, zanlının Suriye’de Tel Ahyat, Ayn İsa ve Münbiç bölgelerinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Ayrıca jandarma ekipleri Yüreğir Eskimisis Mahallesi'nde ikamet eden şahsın ise bölücü terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediğinin tespit edilmesi üzerine her iki adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.