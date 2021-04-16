Hükümlü FETÖ’cü yakalandı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ceza kararı olan şahıs, Yumurtalık İlçesi Haylazlı Mahallesinde yakalandı

Adana’da jandarma ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesini yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında aranma kaydı olan ve öğretmen olarak görevliyken 672 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ceza kararı olan şüphelinin Yumurtalık İlçesi Haylazlı Mahallesinde bulunan ikamette olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri adrese yaptıkları baskında hükümlüyü yakaladı. Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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