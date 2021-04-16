Ülkesindeki idamdan kaçtı, koca şiddetini yaşadı; ölümle tehdit edip, bahçeye mezar kazmış (2)

KAYINVALİDE VE GÖRÜMCE TEPKİ GÖSTERDİ, KADES'İ KULLANDI
İran'da idam cezasına çarptırılınca kaçıp Türkiye'ye sığınan ve 5 yıldır evli olduğu eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından çocuklarının gözü önünde dövülen mimar Galavizh Ayoubi Amirabad'ın (32), kayınvalidesi ve görümcesi evinin önüne gelerek tepki gösterdi. Amirabad, sabah saatlerinde polis ekiplerinin telefonlarına yüklediği KADES uygulamasında yardım butonuna bastı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Zülküf Coşkun'un kız kardeşi, ağabeyinin dayak görüntülerini sosyal medyada paylaşan Amirabad'ın kızı A.F.J.'ye de tepki gösterdi. Polis, Coşkun'un annesi ve kız kardeşini evin önünden uzaklaştırdı. Amirabad'ın şikayetçi olması üzerine iki taraf da polis aracına bindirilip, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Yusuf KANTARLI
2021-04-16 17:20:42
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