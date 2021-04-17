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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan Çarşamba günü yük treninin, itmek için yaklaştığı sırada arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sabah saat 07.05 sularında meydana gelen kazada AnkaraNiğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen trenin boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı trendeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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