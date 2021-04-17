Samet Aybaba: “Oyuncular müthiş oynadılar”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 30 kazandıkları GZT Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncular saha içerisinde müthiş oynadılar. Bundan sonraki maçlara odaklanıp şehrin özlemi olan Süper Lig’e takımı çıkartmak istiyoruz” dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında evinde GZT Giresunspor’u 30 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mükemmele yakın bir oyun. Oyunumuz her gün gelişiyor. Lidere karşı oynuyoruz, final maçı. Oyuncular saha içerisinde müthiş oynadılar. 3 maçımız var. Yarın tekrar sabahtan idmana başlıyoruz. Futbol ciddi bir şeydir. 3 maç bitince hedefler ve hayaller belirlenir. Bundan sonraki maçlara odaklanıp şehrin özlemi olan Süper Lig’e takımı çıkartmak istiyoruz” diye konuştu.

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