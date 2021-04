Adana'da hakim ve savcı adayları mesleğe mentorlerle hazırlanıyor

Gülşah ÖZGEN/ADANA,(DHA)ADALET Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' ile Adana'da 42 aday, tecrübeli mentor hakim ve savcılar eşliğinde keşfe gitme, otopsiye katılma, ifade alma, duruşma yönetme gibi adli işlemlere tanıklık etme fırsatı yakaladı.

Adalet Bakanlığı tarafından 30 adliyede başlatılan 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' Adana Adliyesi'nde Kasım 2020'de uygulamaya konuldu. Bu kapsamda 24'üncü ve 25'inci dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, mesleğe en donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefiyle mentor hakim ve savcıların rehberliğinde çalışmalar başladı. 42 aday, sahada görevin nasıl yürütüldüğünü yaşayarak öğrenme, keşfe gitme, otopsiye katılma, ifade alma, duruşma yönetme gibi yapılan adli işlemlere tanıklık etme şansına sahip oldu.

ÜNİVERSİTELERLE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Koordinatör Hakimi Ayla Yalçınöz Şahin, proje kapsamında adliyede staj yapan adaylara mentor atamaları yapıldığını belirtti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Ayla Yalçınöz Şahin, "Alanında uzman meslektaşlar uzmanlık alanları ile ilgili seminerler ve eğitimler vermeye başladılar. Koordinatörlüğümüzce Çukurova Üniversitesi ve bölgemizdeki diğer bazı üniversitelerle eğitim işbirliği çalışmaları yaptık" dedi.

MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİN GELİŞİMİNİ HEDEFLİYOR

Projenin, adaylar için hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin, tarafsızlık, meslek onuru ve adalet anlaşının gelişmesini hedeflediğini belirten Şahin, "Yine mesleğin yazılı ve yazılı olmayan etik değerlerinin aktarımı ve kazanımının sağlanması, adayların mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin de artırılmasını hedeflemektedir. Bu proje başladığında biz de kendi bölgemizdeki adliyede hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Önce adaylarımıza mesleklerinde yol gösterecek, rehber olacak mentor adı verilen hakim ve savcılar belirlendi. Her adaya bir mentor arkadaşımız denk gelecek şekilde atamalar yapıldı" diye konuştu.

MENTORLERLE YARGISAL FAALİYETLERE DAHİL OLUYORLAR

Meslekte tecrübeli ve gönüllü mentor hakim ve savcıların adaylara, öğrenilen konuların pratikte nasıl uygulandığını gösterdiklerini dile getiren Ayla Yalçınöz Şahin, şöyle konuştu:

"Mentor, bunu yaparken mesleki etik ilkelere uyma, zaman ve stres yönetimi, verimli çalışma, iletişim becerileri gibi konularda rehberlik eder. Adaylar, mentorleri ile çalıştıkları aşamada yargısal faaliyete dahil olurlar. Yani mentorlerin her gün yaptığı işleri öğrenme ve pratik etme imkanı bulurlar. Keşfe gitme, otopsiye katılma, ifade alma, duruşma yönetme gibi yapılan adli işlemlere tanıklık ederler. Bir anlamda sahada görevin nasıl icra edildiğini, birlikte her aşamaya dahil olarak yaşayarak deneyimlerler." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

