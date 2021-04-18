Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!

TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.
Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavilacivertli ekip maçtan 30 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.
Sosyal medyada büyük tepki topladı
GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 56 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 56 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.
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