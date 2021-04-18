Hastalar için kısıtlamada pedal çevirdiler Adana’da bir grup bisikletli, Ramazan nedeniyle kan bağışının düşmesinden dolayı kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olabilmek için Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu

Adana’da bir grup bisikletli, Ramazan nedeniyle kan bağışının düşmesinden dolayı kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalar için Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmak için İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek üyeleri daha sonra pedal çevirerek Kızılay'ın kent merkezindeki Kan Bağış Merkezine gitti.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, Ramazan'da kan bağışında önemli bir azalma olduğunu belirterek, kendilerinin de ihtiyaca cevap verebilmek adına bağışta bulunduklarını ifade etti.

Hastanelerde kan ihtiyacı duyan ve kök hücre nakli olmayı bekleyen birçok hastanın bulunduğuna dikkati çeken Yücel, herkesi bağış yapmaya davet etti.

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